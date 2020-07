Économisez gros sur la technologie de pointe dans le programme Best Buy Great Summer Save (se termine dimanche)

Best Buy offre souvent certains des meilleurs prix sur Internet, et vous pouvez économiser plus que d’habitude ce week-end grâce à Great Summer Save. Il existe de gros rabais dans tous les domaines, y compris des économies importantes sur les technologies de pointe. Tout, des écouteurs et ordinateurs portables aux téléviseurs et smartphones, est inclus dans la vente.

Juste pour vous donner un avant-goût, il existe des offres sur une variété des derniers produits Apple. Ils comprennent un tiers de réduction sur Apple HomePod à 199,99 $ (100 $ de réduction) avec ses six tweeters à émission descendante et un grand woofer pour couvrir une gamme complète de sons.

Voir également: Meilleures offres casque

Vous pouvez également économiser sur les AirPods Pro à 234,99 $ (15 $ de réduction) et sur les derniers AirPods avec étui de chargement à 124,99 $ (25 $ de réduction). En plus de ces économies, tous ces produits Apple sont accompagnés d’un abonnement gratuit de quatre mois à Apple Music pour les nouveaux abonnés.

Découvrez ces trois offres Apple ci-dessous.

Apple AirPods Pro 234 $ .90 sauver 15 $ .09 Achetez-le maintenant Airpods Apple et étui de chargement filaire 134 $ .99 sauver 25 $ .00 Achetez-le maintenant

Ces offres pourraient être particulièrement utiles si vous retournez à l’école, car la vente s’étend à une vaste gamme de produits bons pour le travail, le repos et les loisirs. L’ordinateur portable à écran tactile HP Pavilion x360 2-en-1 de 14 pouces n’est que l’un des nombreux ordinateurs portables proposés à 549,99 $ (200 $ de réduction). Il dispose d’un processeur Intel i5, d’un écran Full HD et d’un SSD de 256 Go pour un espace de stockage suffisant et des temps de démarrage rapides.

Voir également: Meilleures offres d’ordinateurs portables

Ou que diriez-vous d’un téléviseur 4K UHD de 55 pouces pour moins de 300 $? La série Hisense H65 est disponible pour seulement 279,99 $ (120 $ de réduction). Cet Android TV intègre l’Assistant Google pour que vous puissiez profiter de vos émissions et films préférés sans lever le petit doigt. Pour un appareil de diffusion en continu plus portable, vous pouvez vous procurer la tablette Amazon Fire HD 10 de 32 Go pour 99,99 $ (50 $ de réduction).

Découvrez ces offres via les widgets ci-dessous.

Ordinateur portable HP Pavilion x360 2-en-1 à écran tactile de 14 pouces 549 $ .99 sauver 200 $ .00 Achetez-le maintenant Téléviseur intelligent Hisense 55 pouces série H65 4K UHD 279 $ .99 sauver 120 $ .00 Achetez-le maintenant Tablette Amazon Fire HD 10 de 32 Go 99 $ .99 sauver 50 $ .00 Achetez-le maintenant

Cette sélection n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne cette vaste vente. Cela ne fonctionne que jusqu’à dimanche, alors cliquez sur le widget ci-dessous pour découvrir toutes les offres tant que vous le pouvez.