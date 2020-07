Y a-t-il un nouvel épisode de «SNL» diffusé cette semaine?

La saison 45 de «SNL» a été étrange grâce à la pandémie de coronavirus qui a pratiquement tout arrêté. Mais le spectacle a continué, avec NBC mettant sur plusieurs épisodes de «SNL At Home» jusqu’à présent au cours de cette période de distanciation sociale. Dans le plus récent de ces épisodes de «SNL At Home», diffusé le 9 mai, Alec Baldwin est apparu avec son impression de Donald Trump afin de prononcer le pire discours de début de l’histoire pour une classe de lycéens sur Zoom.

Baldwin a apporté son imitation de Trump à deux des trois épisodes « At Home » de « SNL », appelant à Weekend Update dans le premier et apparaissant ensuite dans ce croquis ouvert à froid dans le troisième .. Dans la saison 45, Alec Baldwin a fait huit apparitions en tant que Donald Trump, à partir du premier épisode. Et, notamment, de nouveau à l’air libre le 26 octobre, lorsqu’il a partagé la scène avec Darrell Hammond, l’ancien membre de la distribution de «SNL» qui a joué Trump dans l’émission pendant des années. Baldwin est apparu moins souvent au cours de la saison 44 qu’au cours des deux saisons précédentes, alors qu’il apparaissait comme Donald Trump dans le froid ouvert la plupart des semaines.

Son apparition en quarantaine était la première fois qu’il apparaissait dans l’émission depuis l’épisode du 1er février, lorsque «SNL» a imaginé une version du procès de destitution de Trump qui avait du sens.

Cette semaine, le samedi 18 juillet, il NE SERA PAS un nouvel épisode de «SNL». La 45e saison de l’émission s’est terminée avec l’épisode «At Home» du 9 mai, et il n’y aura donc plus de nouveaux épisodes sur «SNL» avant l’automne. Bien qu’avec les conventions présidentielles prévues pour cet été, nous pourrions très bien avoir une ou deux mises à jour spéciales du week-end cet été avant que la saison 46 proprement dite ne commence dans quelques mois.

Comme c’est toujours le cas lorsque « SNL » n’a pas de nouvel épisode, NBC diffusera une paire de rediffusions samedi soir. À 22 heures, NBC retournera à la saison 28 pour un épisode animé par Queen Latifah – qui date de 2003! Cet épisode démarre avec un croquis ouvert à froid dans lequel Dan Aykroyd joue Bob Dole. Bob Dole! C’était un longue il y a du temps. L’invité musicale de cet épisode était Mme Dynamite.

Ensuite, comme d’habitude pour la rediffusion de 11h30, nous aurons un épisode de la saison dernière. Cette fois, c’est l’épisode organisé par John Mulaney en février dernier. David Byrne était l’invité musical de celui-ci.

Et si vous voulez du contenu relativement récent lié à «SNL», vous pouvez consulter le chat de l’alun de «SNL» Seth Meyers avec l’animateur de Weekend Update et le rédacteur en chef de «SNL» Michael Che sur «Late Night» du mois dernier.

Alors que la saison 44 a vu «SNL» apparemment fatigué de faire des commentaires politiques à la fin de la saison, la saison 45 l’a vu revenir à sa forme politique – et vous ne pouvez pas vraiment être beaucoup plus politique que d’avoir un candidat majeur à la présidentielle faire une apparition.

Chaque ouverture à froid cette saison a été politique et chacune a présenté des camées surprises de célébrités. Y compris, peut-être le plus choquant, la brève apparition de Darrell Hammond – Hammond a été dévasté il y a trois ans quand il a choisi Baldwin pour jouer Trump contre lui. Nous avons également vu Lin-Manuel Miranda et Billy Porter jouer dans un open à froid, et Matthew Broderick dans un autre.

Alors qu’il était certainement surprenant de voir à quel point «SNL» était léger sur la politique dans la seconde moitié de la saison dernière, il n’est certainement pas surprenant qu’il revienne à ses anciennes habitudes étant donné que nous sommes maintenant plongés dans un nouveau cycle d’élection présidentielle. Donc, l’accent n’a pas été seulement mis sur la moquerie de Trump, mais aussi sur le cirque qui a précédé les primaires démocrates.

Non pas que la série de croquis ait en aucune façon évité de se moquer de Trump. La destitution a certainement été un sujet commun pour les sketches ouverts à froid cette saison. Il y a eu celui où le Trump de Baldwin a parcouru sa liste de contacts en essayant de trouver un réparateur qui pourrait arrêter la destitution, se terminant par un appel à Liev Schreiber jouant lui-même – Trump pensait que son personnage Ray Donovan, un fixateur de la série éponyme Showtime, était en fait une vraie personne.

Il y avait aussi celui où «SNL» a envoyé les audiences de destitution en faisant une parodie «Days of Our Lives» mettant en vedette Jon Hamm.

Quant à la folie avec la primaire démocrate, nous avons eu de nombreux grands camées dans les croquis du débat, car vraisemblablement «SNL» se prépare déjà à la façon dont la saison 46 gérera les élections générales de cet automne. Nous avons donc eu Woody Harrelson faire quelques apparitions dans le rôle de Joe Biden, ainsi que Lin-Manuel Miranda dans Julian Castro, Larry David dans Bernie Sanders, Rachel Dratch dans Amy Klobuchar, Fred Armisen dans Michael Bloomberg, Mara Rudolph dans Kamala Harris et Will Ferrell comme Tom Steyer.

C’est beaucoup de camées, et «SNL» a en fait réussi à brouiller presque tous ces gens dans un seul croquis – une parodie de débat de 12 minutes à partir d’un épisode de fin novembre. Miranda n’apparaissait pas dans celui-ci, mais il avait déjà joué le rôle de Castro en octobre dans une parodie de la mairie LGBTQ des démocrates qui était animée par Billy Porter en tant que lui-même.

Pendant ce temps, le spectacle reste en interne pour Elizabeth Warren, qui a été jouée cette saison par l’acteur de «SNL» Kate McKinnon à plusieurs reprises, y compris un croquis de la mairie qu’elle avait pour elle-même. Bien que peut-être le vrai Warren pourrait faire plus d’apparitions à l’avenir.

L’un des meilleurs morceaux de cette période de «SNL At Home» nous a été apporté par Alec Baldwin, qui a apporté son impression de Donald Trump à Weekend Update et a partagé une liste de noms racistes pour COVID-19 que nous n’avions pas entendus auparavant. Dans le prochain épisode, nous avons eu une ouverture froide dans laquelle Brad Pitt a joué le rôle du Dr Anthony Fauci, livrant un monologue sur toutes les choses radicalement incorrectes que Donald Trump a dites à propos du coronavirus.