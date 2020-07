Certaines encres d’imprimantes plus chères que le champagne et le whisky écossais de 32 ans, selon des recherches

En ce qui concerne l’encre d’imprimante, les images de champagne haut de gamme et le parfum enivrant de Chanel No 5 ne me viennent pas immédiatement à l’esprit, mais il s’avère que l’humble basique du bureau à domicile est plus cher que les deux – et même un Scotch de 32 ans. est moins cher – selon les recherches de Which? Un seul jeu de cartouches de remplacement pour l’Epson Expression Premium XP-900 coûte 96 £. Cela signifie qu’un client remplaçant son encre cinq fois peut s’attendre à payer 480 £. La lettre d’information a réduit le bruit Une alternative tierce jugée de qualité similaire s’est avérée ne coûter que 70 £ pour cinq jeux de remplacement – une économie pouvant aller jusqu’à 410 £ Même le Scotch âgé de 32 ans est moins cher que l’humble basique de bureau (Photo: Jeff J Mitchell / Getty) À 2,04 £ le millilitre, l’encre d’imprimante Epson était l’une des nombreuses versions de marque jugées plus coûteuses que certaines des Le whisky écossais âgé de trente-deux ans coûte beaucoup moins cher à 1,71 £ le millilitre. Chanel No 5. fait à peine un splash à 1,13 £ le millilitre et le champagne premium ne coûte que 30 pence le millilitre. enquête auprès de près de 9000 propriétaires d’imprimantes, plus de la moitié (58%) achètent régulièrement de l’encre de marque pour leur imprimante plutôt que d’opter pour des alternatives tierces moins chères, dont beaucoup sont tout aussi bonnes selon la recherche. pour cent ont dit craindre que l’encre tierce ne soit incompatible avec leur imprimante. Un autre 30 pour cent ont dit qu’ils pensaient que la qualité d’impression serait compromise et le même nombre a dit à nouveau qu’ils craignaient que l’encre tierce n’endommage leur imprimante. la recherche a révélé que seulement un sur 10 (11 pour cent) de ceux qui utilisent régulièrement des cartouches d’encre tierces ne fonctionnaient pas. Quatre pour cent seulement ont subi des fuites d’encre et seulement trois pour cent ont trouvé une qualité d’impression inférieure aux attentes. De nombreuses encres tierces offrent également des garanties si la cartouche ne fonctionne pas, tandis que certaines vont même réparer ou remplacer l’imprimante gratuitement, selon la recherche. Harry Rose, lequel? L’éditeur du magazine a déclaré: «L’encre d’imprimante ne devrait pas coûter la terre et nous avons constaté qu’il existe de nombreux produits sans marque qui sont tout aussi bons que leurs homologues de marque et seulement une fraction du coût – vous pouvez donc garder votre durement gagné de l’argent pour des produits de luxe plutôt que de le dépenser pour l’impression. »

