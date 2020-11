Économisez 330 $ sur un Samsung Galaxy Tab S6 et plus sur les meilleures offres de tablettes

Les tablettes n’ont pas remplacé les ordinateurs portables comme certaines personnes le pensaient autrefois, mais ce sont toujours des gadgets populaires pour travailler et jouer en déplacement. Apple continue d’améliorer la gamme iPad et Amazon continue de rendre les tablettes Fire encore plus abordables. Nous avons répertorié certaines des meilleures offres sur les tablettes disponibles actuellement pour vous aider à choisir.

L’une des premières décisions que vous devez prendre est le système d’exploitation que vous préférez. Nous avons rassemblé des offres Android et Amazon Fire, des iPad et une option Windows dans la Surface Go. Vous pouvez également consulter nos listes dédiées d’offres Surface et iPad si vous avez exclu Android comme option.

Meilleures offres de tablette:

Toutes ces offres étaient en cours au moment de la rédaction de cet article, mais Amazon modifie souvent ses offres. Nous ferons de notre mieux pour garder la liste à jour avec les meilleures offres de tablettes à mesure que nous en trouverons de nouvelles.

Galaxy Tab S6

La Galaxy Tab S6 ultra-mince est un véritable 2-en-1 – vous pouvez l’utiliser comme tablette ou la combiner avec le clavier pour reproduire un ordinateur portable léger. Cette ardoise de qualité professionnelle prend également en charge le S Pen et l’interface utilisateur de productivité DeX de Samsung. À notre avis, c’est la meilleure tablette Android que vous puissiez trouver, assortie d’un superbe matériel avec beaucoup de puissance et de fonctionnalités pour les personnes en déplacement.

Samsung Galaxy Tab S5e

Pesant moins d’une livre, le Galaxy Tab S5e est facile à emporter à tout moment. Il contient un écran Super AMOLED de 10,5 pouces net et lumineux et plus de 14 heures d’autonomie de la batterie, ce qui est parfait pour utiliser Netflix ou rester productif au travail. Vous pouvez également coupler la Galaxy Tab S5e à votre téléphone Galaxy et prendre des appels et des SMS avec l’un ou l’autre appareil.

324 $ .99 Samsung Galaxy Tab S5e sauvegarder 75 $ .00

Amazon Fire 7

La gamme de tablettes Amazon Fire est un excellent endroit pour regarder si vous voulez un appareil abordable et facile à utiliser. Cependant, ils fonctionnent sur Fire OS qui est une version d’Android axée sur Amazon avec différentes applications par défaut. La Fire 7 est la tablette de base d’Amazon et elle offre jusqu’à sept heures d’autonomie et jusqu’à 32 Go de stockage.

Amazon Fire HD 8

Si vous êtes capable de faire un peu plus sur une tablette, le Fire HD 8 vaut le coût supplémentaire par rapport au Fire 7. Il a été entièrement rafraîchi avec un nouveau port USB-C et une capacité de charge sans fil. Une autonomie d’une journée de 12 heures, 2 Go de RAM et un stockage doublé de 32 ou 64 Go sont de solides améliorations par rapport à la génération précédente. Comme avec tous les produits intelligents d’Amazon, vous pouvez profiter pleinement des commandes Alexa avec uniquement le son de votre voix.

Amazon Fire HD 8 Plus

Le Fire HD 8 Plus est exactement ce à quoi il ressemble – une version légèrement améliorée du Fire HD 8. La principale différence est que la RAM est augmentée à 3 Go, mais il y a aussi des aspects de charge améliorés. Non seulement il peut être chargé sans fil, mais il comprend également un chargeur 9W plus rapide pour réduire le temps de changement de cinq heures à quatre.

Amazon Fire HD 10

La Fire HD 10 est l’option la plus grande et la plus puissante de la gamme de tablettes Fire et elle renforce encore les spécifications par rapport à la Fire HD 8. Elle dure jusqu’à 12 heures et double la RAM du Fire 7 jusqu’à 2 Go. Le Fire HD 10 abandonne également le Micro-USB au profit d’une connexion USB-C et met à niveau l’écran en Full HD. Vous pouvez également choisir entre 32 Go et 64 Go de stockage.

Nouvel iPad d’Apple

Notre liste des meilleures offres pour tablettes ne serait pas complète sans certains produits Apple. Le nouvel iPad est en fait le modèle de base de la version précédente, juste avec de nouvelles options internes. Il est livré avec la puce A12 Bionic, jusqu’à 10 heures d’autonomie et un écran Retina de 10,2 pouces. Bien sûr, il fonctionne sur iOS, c’est donc probablement votre meilleur pari si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple. L’iPad souffle également les tablettes Fire d’Amazon hors de l’eau en termes de stockage avec 32 Go ou 128 Go à bord.

Apple iPad Pro

L’iPad Pro 11 pouces est destiné aux fans d’Apple qui ont un budget plus flashy, et vous en avez pour votre argent. L’écran époustouflant offre une haute sécurité avec Face ID qui vous permet de déverrouiller votre iPad en toute sécurité et d’accéder à diverses applications. Il est également livré avec des caméras arrière 12MP et avant 7MP pour capturer les photos et vidéos les plus époustouflantes.

Cette offre concerne le modèle 2018 de l’iPad Pro, mais c’est une variante de haute spécification. Il est alimenté par la puce A12X Bionic 64 bits avec Neural Engine et le coprocesseur M12, et est livré avec un énorme 512 Go de stockage.

Apple iPad Mini

Si vous savez que vous voulez un iPad mais que vous souhaitez minimiser la taille, l’Apple iPad Mini est votre meilleur choix. Il se réduit à un écran Retina de 7,9 pouces, mais il booste les composants internes à une puce A12 Bionic et 64 ou 256 Go de stockage. L’iPad Mini prend désormais également en charge Apple Pencil et l’étui Smart Keyboard.

Microsoft Surface Go 2

À partir d’iOS, le Microsoft Surface Go 2 est l’option la plus petite et la plus portable de la gamme Surface. La Surface Go 2 exécute Windows 10 Home en mode S avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. À l’intérieur, vous trouverez également un processeur Intel Pentium Gold 4425Y. Vous pouvez configurer la Surface Go 2 en mode tablette, en mode ordinateur portable ou en mode studio avec le support arrière flexible et laisser libre cours à votre créativité.

LG G Pad 5

LG n’est pas en reste par rapport à ses concurrents, offrant le G Pad 5 comme alternative pour vos besoins de travail et de divertissement. Il dispose d’un écran net de 10,1 pouces, de 32 Go de stockage et d’un capteur d’empreintes digitales pour un accès rapide. Il dispose également d’une caméra arrière à mise au point automatique 8MP, d’une caméra frontale à prise automatique 5MP et d’une batterie longue durée pour une utilisation toute la journée. Ce modèle est déverrouillé pour une utilisation sur la plupart des réseaux GSM 4G LTE, y compris Verizon, AT&T et T-Mobile, bien qu’il ne soit pas compatible avec Sprint.

309 $ .00 LG G Pad 5 10,1 pouces – Déverrouillé sauvegarder 20 $ .99

Eh bien, cela le fait à peu près pour la liste des meilleures offres de tablettes que nous pourrions trouver. Nous ferons de notre mieux pour garder la liste à jour, mais n’oubliez pas de consulter certains de nos autres articles si vous décidez toujours.