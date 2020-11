Voici comment regarder SpaceX lancer la mission d’astronaute Crew-1 pour la NASA cette semaine

La NASA est prête pour sa première mission d’équipage commercial opérationnel avec SpaceX, et célébrera en diffusant de nombreux événements pour le lancement, surnommé Équipage-1 . Voici comment vous connecter.

Crew-1 transportera quatre astronautes jusqu’à la Station spatiale internationale (ISS), un de plus que l’équipage standard de trois personnes d’un Soyouz russe. Les astronautes de l’équipage 1 participants sont Dragon d’équipage le commandant Michael Hopkins (NASA), le pilote Victor Glover (NASA), le spécialiste de mission Shannon Walker (NASA) et le spécialiste de mission Soichi Noguchi (Agence japonaise d’exploration aérospatiale).

Une fois à la station spatiale, les quatre astronautes de la NASA rejoindront le équipage actuel de l’Expédition 64 de l’astronaute de la NASA Kate Rubins et de deux cosmonautes de Roscosmos, Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, portant l’équipage du laboratoire en orbite à sept personnes.

Mises à jour en direct: Lancement de l’astronaute Crew-1 de SpaceX pour la NASA

Crew-1 fait suite au plus court et au succès Mission Demo-2 lancée en mai vers la station spatiale avec deux astronautes de la NASA, démontrant qu’un SpaceX Crew Dragon pouvait transporter des personnes en toute sécurité dans l’espace. La NASA prévoit de déplacer la plupart de ses lancements d’astronautes des véhicules Soyouz vers des véhicules commerciaux SpaceX et Boeing pour permettre des équipages plus importants sur la station et des lancements depuis la Floride.

Le décollage de Crew-1 est prévu pour 19 h 49 HNE samedi (14 novembre) (00 h 49 GMT le dimanche 15 novembre) depuis le complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Si tout se passe comme prévu, l’amarrage se produira relativement rapidement environ neuf heures après le lancement, à 4 h 20 HNE (9 h 20 GMT) dimanche. Les deux événements seront diffusés en direct sur la télévision de la NASA et ici sur Space.com.

Il y a également plusieurs autres événements de diffusion à attendre sur la NASA TV au cours de la semaine à venir. Tous les horaires de ces événements sont approximatifs et pourraient changer si la date de lancement ou d’autres événements majeurs, tels que l’amarrage, changent.

Mardi 10 novembre): 15h30 EST (19h30 GMT).

La NASA organisera une téléconférence médiatique consacrée à l’examen de l’état de préparation des vols uniquement audio Kennedy Space Cente r. L’événement aura lieu à 15h30 EST (19h30 GMT). Les participants attendus sont:

Kathy Lueders, administratrice associée de la direction de la mission d’exploration et d’exploitation humaine de la NASA

Steve Stich, responsable NASA du programme Commercial Crew

Joel Montalbano, responsable NASA de la Station spatiale internationale

Norm Knight, directeur adjoint de la direction des opérations aériennes de la NASA

Benji Reed, directeur principal des programmes de vols habités SpaceX

Junichi Sakai, responsable du programme JAXA International Space Station

Un représentant de la Federal Aviation Administration, qui sera annoncé ultérieurement.

Jeudi 12 novembre: heure à déterminer

La NASA tiendra une conférence de presse avant le lancement au Kennedy Space Center, à une heure à déterminer, mais au plus tôt une heure après la fin de l’examen de l’état de préparation au lancement. Les participants attendus sont:

Steve Stich, responsable NASA du programme Commercial Crew

Joel Montalbano, responsable NASA de la Station spatiale internationale

Kirt Costello, scientifique en chef du programme de la Station spatiale internationale à la NASA

Norm Knight, directeur adjoint de la direction des opérations aériennes de la NASA

Benji Reed, directeur principal des programmes de vols spatiaux habités SpaceX

Arlena Moses, officier météorologique de lancement du 45e Escadron météorologique de l’US Air Force

Vendredi 13 novembre: 10 h 00 HNE (15 h 00 GMT)

À 10 h HNE (15 h 00 GMT), la NASA tiendra un briefing au compte à rebours du lancement de l’installation avec les participants attendus suivants:

Jim Bridenstine, administrateur de la NASA

Bob Cabana, directeur du Kennedy Space Center

Hiroshi Sasaki, vice-président de la JAXA et directeur général de la direction de la technologie des vols spatiaux habités

Un représentant des astronautes de la NASA, qui sera annoncé ultérieurement

Samedi 14 novembre: 15h30 HNE (19h30 GMT)

À 15 h 30 HNE (20 h 30 GMT), environ quatre heures avant le décollage, NASA TV commencera sa couverture des préparatifs de lancement et offrira une couverture continue tout au long du vol et des festivités d’arrivée samedi et dimanche. Le lancement est prévu pour 19 h 49 HNE (00 h 49 GMT le dimanche 15 novembre).

Dimanche 15 novembre: 4 h 20 HNE (21 h 20 GMT)

En supposant que le lancement se déroule comme prévu, gardez un œil sur les événements suivants pendant la couverture de NASA TV. Tous les horaires des événements sont approximatifs.

4 h 20 HNE (9 h 20 GMT) – Amarrage

7 h HNE (12 h 00 GMT) – Cérémonie de bienvenue de la Station spatiale internationale

7 h 20 HNE (12 h 20 GMT) – Conférence de presse post-amarrage du NASA Johnson Space Center à Houston avec les participants suivants:

Jim Bridenstine, administrateur de la NASA

Kathy Lueders, administratrice associée à la NASA de la direction de la mission d’exploration et d’exploitation humaine

Hiroshi Sasaki, vice-président de la JAXA et directeur général de la direction de la technologie des vols spatiaux habités

Mark Geyer, directeur du Johnson Space Center de la NASA

Steve Stich, directeur du programme NASA Commercial Crew

Joel Montalbano, responsable NASA de la Station spatiale internationale

Un représentant SpaceX qui sera annoncé à une date ultérieure

Lundi 16 novembre: heure à déterminer

La NASA tiendra une conférence de presse avec les astronautes de la NASA Kate Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker et l’astronaute japonais Soichi Noguchi appelant depuis la Station spatiale internationale à un moment qui sera annoncé plus tard.

