Trop cuit! AYCE sera une expérience extraordinaire avec le contrôleur PlayStation DualSense

Team17 a annoncé aujourd’hui que Overcooked! All You Can Eat sera un titre de lancement PS5. Le titre regroupera deux jeux et tout le contenu DLC pour le lancement de PlayStation. Il sortira dans un package remasterisé.

Outre le fait que le titre sera jouable dès le premier jour du lancement de la PS5, la version remasterisée semble bénéficier du matériel de nouvelle génération. Le support 4K et 60FPS rendront le jeu beaucoup plus prometteur visuellement.

De plus, le blog de Team17 explique comment le contrôleur DualSense va complètement changer l’expérience. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment les différents ajustements à l’intérieur du DualSense seront incorporés dans Overcooked! AYCE.

PlayStation DualSense joue dans Overcooked! AYCE

Dans un jeu de cuisine coopératif, il est important de savoir où se trouve votre personnage. La barre lumineuse du DualSense vous aidera à faire exactement cela.

« Lorsque vous jouez à Overcooked! Tout ce que vous pouvez manger en coopération avec des amis, votre barre lumineuse correspondra à l’indicateur de couleur du chef que vous jouez. Ainsi, le joueur un est rouge, le joueur deux est bleu et ainsi de suite. Lorsque vous jouez contre, la barre lumineuse indiquera la couleur de votre équipe. «

De plus, le pavé tactile permettra des réactions rapides. Il peut être utilisé pour sélectionner rapidement des émotes depuis la roue des émoticônes. Même le haut-parleur intégré du contrôleur ajoutera à l’expérience. Outre l’audio du jeu, le haut-parleur améliorera les sons infimes de la cuisine.

« Le haut-parleur contrôleur intégré offre une formidable opportunité d’amplifier davantage le chaos de la cuisine. Le bip d’une recette en feu, l’alerte redoutée en cas d’échec de la commande et le chronomètre de tour joueront tous à l’aide du haut-parleur du contrôleur ainsi que de l’audio du jeu. Doublez la panique!

Le retour haptique aidera les joueurs à «ressentir» le chaos de la cuisine. Il donnera également des directions à l’endroit où l’action se produit en faisant vibrer ce côté du contrôleur. D’autres indices de ce type sont répertoriés ci-dessous:

Avertissement de cuisson Allumage du feu Prêt à mangerRecette Time Out Compte à rebours de la minuterie de niveau Livraison réussie Mauvais ordreCapture Rat Smack

D’après ce qu’il semble, le trop cuit! AYCE sera une expérience incroyable sur PlayStation 5. Ce sera certainement un bon titre pour essayer le nouveau contrôleur si rien d’autre. La PS5 sera lancée le 12 novembre.

