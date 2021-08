Dylan O’Brien méconnaissable, adopte un nouveau look pour son prochain film, Not Okay

Dylan O’Brien a l’air très différent pour son rôle dans le prochain film de Hulu, Not Okay. O’Brien, bien connu pour son interprétation de Stiles Stilinski dans la série Teen Wolf sur MTV, a récemment joué dans la comédie dramatique post-apocalyptique Love and Monsters. Il a également été la tête d’affiche du thriller Flashback. Les deux films ont été salués par la critique, qui a notamment souligné la performance d’O’Brien dans Love and Monsters, estimant qu’il avait contribué à rehausser une histoire par ailleurs familière. Quant à Flashback, un récit tortueux qui se déroule dans de multiples réalités, il a suscité des comparaisons avec les sagas temporelles de Christopher Nolan.

Il a récemment été rapporté qu’O’Brien faisait partie d’un certain nombre d’acteurs ayant signé pour Not Okay. Décrit comme une comédie satirique, le film met en scène Zoey Deutch dans le rôle d’une jeune femme égarée qui recherche désespérément la célébrité et les amis. Le personnage de Deutch finit par simuler un voyage à Paris dans le but d’améliorer sa présence sur les réseaux sociaux, mais un incident terrifiant se produit dans le monde réel et fait partie de son faux voyage. Mia Isaac, Embeth Davidtz, Nadia Alexander, Tia Dionne Hodge, Negin Farsad, Karan Soni et Dash Perry complètent le casting de Not Okay, qui sera écrit et réalisé par Quinn Shephard, qui a dirigé The Miseducation of Cameron Post.

Not Okay est en tournage à New York et, bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le rôle que jouera O’Brien, on a maintenant un aperçu de la façon dont l’acteur a changé d’apparence pour le film. L’Instagram officiel du film Not Okay a partagé un TikTok qui souligne la transformation d’O’Brien et révèle qu’il jouera un personnage nommé Colin, ainsi qu’une photo de l’acteur blond. Vous pouvez consulter les deux posts ci-dessous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Not Okay (@notokaymovie)

La vidéo est rapidement devenue virale sur Twitter, devenant un sujet tendance sur les médias sociaux. Les réactions ont été largement positives, beaucoup admettant leur surprise de voir que l’acteur réussit bien sa nouvelle coiffure et ses tatouages. Mais d’autres ont admis préférer les mèches plus sombres qu’O’Brien arborait dans Teen Wolf et The Maze Runner. Indépendamment des détails de la réponse, c’est une bonne nouvelle pour Not Okay dans son ensemble. La nouvelle a accru la visibilité du projet, augmentant la probabilité que le public le regarde lors de sa première diffusion sur Hulu. Il sera également intéressant de voir en quoi la personnalité de Colin diffère de celle des autres protagonistes d’O’Brien.

En plus de son rôle dans Not Okay, O’Brien jouera dans The Outfit, un drame policier avec Mark Rylance, lauréat d’un Oscar. O’Brien fera également partie de Maximum Truth, une comédie qui suit un escroc politique dans sa tentative de faire tomber un candidat rival. Après s’être fait connaître et avoir fait tourner les têtes avec son interprétation de Stiles, O’Brien a parlé ouvertement de son désir de s’attaquer à des histoires qui ne se limitent pas aux superproductions habituelles. À en juger par la variété des projets qu’il a choisis, il va continuer sur cette voie.