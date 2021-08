Black Island : c’est quoi ce nouveau film allemand sur Netflix ?

in

Les îles de Frise sert de toile de fond à un film aux sombres secrets diffusé sur Netflix. Disponible à compter de ce 18 août, vous allez pouvoir faire un détour par le grand nord : Black Island se déroule sur l’île d’Amrum, au milieu de la mer des Wadden de la mer du Nord? Le film a été réalisé par Miguel Alexandre qui a également fait office de caméraman et a écrit le scénario avec l’actrice Lisa Carline Hofer.

De quoi parle Black Island ?

Après la mort tragique de ses parents, Jonas Hansen (Philip Froissant), diplômé du lycée, doit s’installer chez son grand-père Friedrich (Hanns Zischler) sur l’île d’Amrum, en mer du Nord. Non seulement à cause de cela, mais aussi parce que beaucoup de choses changent dans sa vie. Après tout, il est sur le point de grandir, où les émotions peuvent rapidement s’emballer. Il ne sait même pas ce qui lui arrive lorsque sa relation florissante avec sa camarade de classe Nina (Mercedes Müller) est perturbée par une autre femme.

Mais il s’agit d’Helena Jung (Alice Dwyer), qui est aussi son nouveau professeur d’allemand. Cependant, le pédagogue ne se contente pas de promouvoir le talent d’écriture du jeune homme introverti, mais se lance également dans une romance passionnée et interdite avec Jonas. Mais il y a beaucoup plus que ce que l’on pourrait croire. Quel est le plan secret de cette femme mystérieuse ?

Black Island - Trailer (Official) | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Qui joue dans Black Island ?

Alice Dwyer dans le rôle d’Helena Jung

Elle a attiré l’attention de la scène cinématographique allemande en 2002 avec son troisième film seulement : à 13 ans seulement, elle a impressionné dans le drame Baby, où elle incarne une Lolita précoce qui séduit le petit ami de son père.

Dès lors, il ne se passe pas une année sans que Alice Dwyer soit vu au cinéma ou à la télévision. Sa filmographie comprend des films tels que Trois pièces, cuisine, bains, La Fille aux neufs perruques et Le Souvenir de toi, ainsi que des apparitions dans des séries telles que Le Renard, Un Cas pour deux, Polizeiruf 110 et Tatort. Dans Black Island, la Berlinoise incarne l’enseignante Helena Jung, qui séduit son élève Jonas et semble en même temps poursuivre un sombre dessein.

Philip Froissant dans le rôle de Jonas Hansen

Philip Froissant fait ses débuts d’acteur dans Black Island. Il y joue le rôle d’un étudiant et nouveau venu sur l’île, Jonas Hansen, qui vit un désordre d’émotions lorsqu’il entame une liaison avec son professeur d’allemand. Le prochain projet du jeune homme de 27 ans est également disponible sur Netflix : la série historique allemande The Empress, un remake de la série de films Sissi.

Hanns Zischler dans le rôle de Friedrich Hansen

Une cinquantaine d’années d’expérience professionnelle séparent Hanns Zischler de son cinéaste Philip Froissant. L’homme de 74 ans est depuis longtemps une institution du cinéma allemand et peut se prévaloir d’une carrière bien remplie. Il a acquis une renommée internationale en 2005 pour son rôle de l’agent du Mossad Hans dans le thriller Munich de Steven Spielberg. Dans un passé récent, il a également réussi à convaincre un large public en incarnant Engelbert Rath dans la série policière Babylon Berlin de Tom Tykwer. Pour le thriller Black Island de Netflix, Hanns Zischler joue le rôle de Friedrich Hansen, qui recueille son petit-fils Jonas après la mort de ses parents.