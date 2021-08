Demain nous appartient : quel rôle jouera Emmanuel Moire dans la célèbre série de TF1 ?

La série culte de TF1 « Demain nous appartient » ne cessera jamais de nous surprendre avec ses incroyables rebondissements et sa panoplie de grandes stars au casting. Et après l’annonce de l’arrivée de Charlotte Gaccio dans le rôle d’Audrey, une mère célibataire de quatre enfants, Xavier Deluc, dans celui d’un procureur au comportement explosif ou encore Jennifer Lauret, dans le rôle d’une avocate et ex du procureur Xavier Meffre, la série à succès a décidé d’ajouter le chanteur Emmanuel Moire au casting. Mais quel rôle campera-t-il alors dans la série ?

Emmanuel Moire incarnera un prof

Eh oui, d’après les informations que la production a dévoilées concernant les futurs épisodes de la série de TF1 « Demain nous appartient », le chanteur Emmanuel Moire viendra très prochainement grossir les rangs du casting. Il sera ainsi dans la peau d’un professeur de français du nom de François. Un choix qui n’est pas anodin puisque toujours selon les informations dévoilées par la production, la ville de Sète aura droit à un nouveau lycée flambant neuf ainsi qu’à de nouveaux professeurs dans les futurs épisodes.

« Je joue François, un professeur de français qui arrive dans l’établissement où enseigne Chloé Delcourt. Pour préparer le rôle, je me suis plongé dans des livres sur l’école. Je n’ai pas envie de “jouer au prof”. C’est un beau personnage, un enseignant qui cherche à s’adresser à l’individuel et au collectif, en usant parfois de l’humour », a raconté Emmanuel Moire lors d’une interview qu’il a accordée aux journalistes.

Ce nouveau personnage, qu’incarnera le célèbre chanteur devenu maintenant comédien, devrait débarquer dans la série au début du mois de septembre. D’après la description du personnage en question, ce serait un grand passionné de littérature et de cinéma, il aurait aussi un charme fou en plus d’un physique très avantageux. Avec tout cela, ce serait également un homme très investi dans son travail, qui aura à cœur de transmettre sa sensibilité littéraire à ses élèves, en partageant, échangeant, par des méthodes d’enseignement moderne. En bref, c’est un personnage très attachant et pourvu de beaucoup de qualité.

Je vais donner vie à mon premier rôle à la TV ✌🏼😉

Je suis sincèrement ravi de rejoindre l’équipe de @DNA_TF1

Merci à @jeremyparayre et toute l’équipe @Tele7 pour cette couv’ 😊merci pour le bon mood, la belle énergie, le partage et le soutien. @TF1 https://t.co/Yt8M9jdhrd — Emmanuel Moire (@EmoireOff) July 8, 2021

Ce n’était pas le rôle qu’il voulait au début

Toujours lors d’une interview qu’Emmanuel Moire a donnée aux journalistes après l’annonce de son arrivée dans la fiction de TF1, le chanteur a raconté qu’il n’a pas décroché le rôle qu’il voulait au départ. Tout commence durant sa dernière tournée pour l’album Odyssée où il a pu suivre une formation d’acteur.

« La seule chose qui m’a toujours empêché de me sentir acteur, c’est que je n’ai pas un parcours classique : je ne suis pas allé dans une école ou au Conservatoire. Dès que je me trouvais face à de vrais acteurs, je perdais mes moyens », a-t-il confié aux journalistes.

Après un bon moment passé avec des professionnels, la formation a très vite porté ses fruits, car après avoir terminé, la chaine l’a appelé pour passer le casting de « Demain nous appartient ». Cependant, c’était initialement pour le rôle d’un père de famille, qu’il n’a pas réussi à décrocher puisqu’il n’avait pas le physique de l’emploi. Toutefois, la performance d’Emmanuel Moire en tant qu’acteur n’est pas passé inaperçue et la production l’a ensuite recontacté une semaine plus tard pour lui proposer un tout autre rôle écrit sur mesure. C’est comme ça que le chanteur a fini dans la série en incarnant le rôle du prof de français. Sinon, les fans du chanteur et de la série devront encore patienter un peu avant de découvrir ce nouveau personnage qui débarquera au début du mois de septembre. En attendant, rendez-vous sur TF1 du lundi au vendredi à 19h10 pour de nouveaux épisodes de « Demain nous appartient ».