Dundalk FC – SK Rapid Wien: Regardez la Ligue Europa à la télévision gratuite, en direct et en direct

La seconde moitié de la phase de groupes de la Ligue Europa commence et le SK Rapid affrontera le Dundalk FC aujourd’hui lors de la quatrième journée. SPOX révèle où vous pouvez voir le match à la télévision, en direct et en direct.

Rapid a fait ses devoirs contre Dundalk

Le Rapid a remporté le match à l’extérieur à Dublin contre Dundalk 3-1 en Ligue Europa jeudi et est resté dans la course pour la promotion en seizième de finale. Christoph Knasmüllner (11e) et Ercan Kara (37e, 58e) ont marqué les buts du Hütteldorfer. Chris Shields a inscrit le but honorifique sur penalty (63.) pour l’Irlandais, qui avait accordé un penalty à la 50e minute par l’intermédiaire de Kelede Nathan Oduwa.

Rapid est maintenant à trois tours de Molde avec les mêmes points. En conséquence, il y aura certainement un play-off contre les Norvégiens le 10 décembre au stade Allianz pour la promotion en phase à élimination directe. Avant cela, les Viennois joueront jeudi prochain aux coureurs de tête déjà fermement montés Arsenal.

Dundalk FC – SK Rapid: émission TV et livestream

Comme d’habitude, le service de streaming montre DAZN tous les matchs de la Ligue Europa – y compris le match SK Rapid à Dundalk. Le coup d’envoi est à 21h. Le jeu se déroule également dans la GoalZone, la conférence pour tous les jeux EL.

DAZN coûte 119,99 euros par an ou 11,99 euros par mois. Les nouveaux clients peuvent également souscrire un mois d’essai gratuit avec le fournisseur. En plus des moments forts du monde du football, par exemple la Ligue des champions, la Ligue Europa ou la Serie A, des spectacles DAZN aussi de nombreux autres sports tels que les sports américains (NBA, NFL, NHL, MLB), le tennis, le golf, la boxe, les fléchettes et bien plus encore.

Vous le trouverez également sur Puls 4. Le diffuseur privé commence par les rapports préliminaires à 20 h 15, avant le début du jeu à 21 h.

De plus, Puls 4 propose un flux en direct pour les personnes intéressées sur la page d’accueil de l’émetteur.

© GEPA





Dundalk contre Rapid Wien im Liveticker

Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de regarder le match à la télévision ou en direct, le SPOX-Liveticker une alternative parfaite pour se tenir au courant. C’est par ici!

Ceux qui préfèrent lire la conférence de tous les matchs sont là ici au bon endroit.

Dundalk FC contre SK Rapid: les formations

Dundalk: Rogers – Cleary, Boyle, Hoare – Gannon, Sloggett, Shields, Dummigan – Colovic, McMillan, Duffy

Ersatz: McCarey – Mountney, Kelly, McEleney, Oduwa, Flores, Wynne

Rapide: Gartler – Stojkovic, Hofmann, Barac – Schick, Grahovac, Knasmüllner, Ibrahimoglu, Ullmann – Kara, Fountas

Remplacement: Strebinger, Unger – Sonnleitner, Greiml, Sulzbacher, Arase, Demir, Schuster, Alar, Kitagawa

Disparus: Ritzmaier (battu), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (tous convalescents), Petrovic (malade), D. Ljubicic (ligament déchiré)

Ligue Europa: tableau du groupe B avant la 4e journée