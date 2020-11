Rendre The Irishman Featurette gratuite à regarder sur YouTube – / Film

Quel est l’intérêt de posséder l’édition Criterion de Martin Scorsesechef-d’œuvre de gangster moderne, L’Irlandais, pourriez-vous demander? Eh bien, nous pouvons débattre des avantages des copies numériques par rapport aux copies physiques pendant des siècles, mais les caractéristiques spéciales à elles seules en valent la peine. Critères L’Irlandais La version Blu-ray comprend tout, des essais vidéo, des décompositions de scènes et des making-of-featurettes, ces dernières étant désormais disponibles gratuitement sur YouTube. Regarder le Faire l’Irlandais featurette ci-dessous.

Faire l’Irlandais

Une featurette de making-of L’Irlandais a été diffusé sur la chaîne YouTube de Netflix, pour promouvoir la sortie Blu-ray du film Criterion Collection. Et même si cela semble être un peu une triche de déposer gratuitement cette vidéo de making-of de 30 minutes sur Internet, cela nous donne un avant-goût du métier du réalisateur Martin Scorsese et de ses relations étroites avec les stars. Robert de niro, Al Pacino, et Joe Pesci qui n’est développé que dans le reste des fonctionnalités spéciales de la version Criterion.

Mais Netflix n’a jamais été une question d’exclusivité, et c’est cool de les voir célébrer Scorsese comme ça en rendant l’intégralité de la featurette disponible. C’est incroyable de voir Scorsese au travail – les deux premières minutes de cette featurette le montrent diriger Pacino et agiter les mains pendant que Pacino interprète la scène, comme s’il était chef d’orchestre. C’est beau à regarder et incitera peut-être plus de fans occasionnels du travail de Scorsese à rechercher la version de Criterion, qui est disponible à l’achat maintenant.

Les caractéristiques spéciales comprennent:

Nouveau master numérique 4K, approuvé par le réalisateur Martin Scorsese, avec bande-son Dolby Atmos sur le Blu-ray

Conversation en table ronde récemment éditée entre Scorsese et les acteurs Robert DeNiro, Al Pacino et Joe Pesci, initialement enregistrée en 2019

Faire «L’Irlandais», un nouveau programme avec Scorsese; les acteurs principaux; les producteurs Emma Tillinger Koskoff, Jane Rosenthal et Irwin Winkler; directeur de la photographie Rodrigo Prieto; et d’autres du casting et de l’équipe

Requiem des gangsters, un nouvel essai vidéo du critique de cinéma Farran Smith Nehme sur L’Irlandais Synthèse du style formel singulier de Scorsese

Anatomie d’une scène: «L’Irlandais», un programme 2020 présentant l’analyse de Scorsese de la scène de la soirée d’appréciation de Frank Sheeran du film

L’évolution du vieillissement numérique, un programme 2019 sur les effets visuels créés pour le film

Extraits d’entretiens avec Frank «l’Irlandais» Sheeran et le dirigeant syndical des Teamsters Jimmy Hoffa de 1999 à 1963

Bande-annonce et teaser

Sous-titres anglais pour sourds et malentendants

PLUS: Un essai du critique Geoffrey O’Brien

Articles sympas sur le Web: