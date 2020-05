DUNCAN JONES recrute Who’s Who of Comics Talent pour MADI OGN

Crédits: Z2 Comics



Le cinéaste Duncan Jones – le fils du défunt musicien David Bowie – a lancé une campagne Kickstarter pour son prochain projet, une bande dessinée intitulée Madi qu’il a créé avec une variété de créateurs de bandes dessinées bien connus.

Jones a écrit Madi aux côtés d’Alex Di Campi et de nombreux artistes dont Dylan Teague, Glenn Fabry, Duncan Fegredo, LRNZ, Ed Ocaña, André Araújo, Simon Bisley, Rosemary Valero-O’Connell, Tonci Zonjic, Pia Guerra, James Stokoe, RM Guéra, Chris Weston, Rufus Dayglo, Annie Wu, David Lopez, Christian Ward, Matt Wilson, Nayoung Kim, Chris O’Halloran, Adam Brown, Jacob Phillips, Raúl Arnaiz, Giulia Brusco, Sergey Nazarov et Kelly Fitzpatrick.

Madi – situé dans le même univers de science-fiction que les films de Jones Lune et Muet, bien qu’il s’agisse d’une histoire totalement indépendante – se concentre sur un agent des forces spéciales (l’éponyme Madi) qui a une dernière mission mondiale pour survivre.

Crédits: Z2 Comics



Voici le synopsis officiel, à partir de la page Kickstarter:

« Madi Preston, une vétérane de l’élite britannique des opérations spéciales de l’unité J-Squad, est épuisée et a les yeux rivés de dettes. Elle et le reste de son équipe ont pris leur retraite de l’armée mais sont maintenant coincées devant payer pour entretenir et entretenir la technologie mise en eux pendant leurs années de service. Ils travaillent pour le conglomérat britannique Liberty Inc en tant que mercenaires, vendant leur capacité unique à être contrôlés à distance par des spécialistes sur le terrain, et les dettes ne font qu’augmenter à mesure qu’ils se blessent en accomplissant des missions. Nous rencontrons Madi alors qu’elle décide qu’elle en a assez. Elle va prendre un emploi non officiel qui devrait lui rapporter suffisamment pour lui et sa sœur, mais quand la technologie qu’elle est censée voler se révèle être une enfant , et elle s’évanouit soudainement … elle se retrouve en fuite de tous ceux qu’elle a jamais connus. «

Madi est de 260 pages, et devrait sortir en novembre via Z2 Comics. Le Kickstarter déclare Madi ne sera pas publié numériquement.