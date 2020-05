Tom Hanks Film Greyhound quittera les cinémas pour Apple TV Plus

Tom Hanks film Levrette sautera les théâtres. Les droits du film ont été achetés par Apple, et ils feront leurs débuts sur Apple TV Plus à une date ultérieure. Le film devait initialement sortir en salles au début de cette année, puis a été repoussé au mois de juin, puis retiré complètement du calendrier de sortie lorsque les cinémas ont commencé à fermer sans aucune fin en vue. Le film voit Tom Hanks retourner dans le décor de la Seconde Guerre mondiale en tant que capitaine d’un sous-marin dans le cadre d’un groupe de navires alliés en fuite des nazis. La nouvelle a été rapportée par Variety.

Tom Hanks vaut le coup si vous êtes Apple

Le film est basé sur le roman The Good Shepard par C.S. Forester. Dans la bande-annonce, qui est en dessous, Tom Hanks est « en prière et sur le point de mettre les voiles. Il révèle ensuite à son équipage qu’il s’agit de sa première traversée de l’Atlantique. eux pendant cinq jours pleins. Le navire, qui opère sous le nom de code « Greyhound », parvient à détruire un sous-marin nazi, déclenchant une célébration et instillant l’équipage la confiance dans le capitaine. «

Il y a pire sur qui Apple pourrait parier que Tom Hanks. Il est un tirage au box-office éprouvé, et le mettre dans un film de la Seconde Guerre mondiale vous garantit essentiellement des globes oculaires. Apple TV Plus en a désespérément besoin en ce moment, car ils sont en retard rapide sur Netflix et Hulu, avec HBO Max et Peacock dans un avenir très proche. Ils perdent du terrain, et s’emparer d’un film Hanks à gros budget augmentera leur profil à coup sûr.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!