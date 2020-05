Sony parle enfin de PS5 juste pour dire qu’il envisage de montrer les jeux PS5 «bientôt»

Alors que les fans (d’accord, d’accord, et nous journalistes aussi) saisissons littéralement la moindre mention de la PS5, Sony mentionnant même brièvement la console et ses plans pour le reste de l’année s’avère être une grande nouvelle. Aujourd’hui, lors de son briefing annuel sur la stratégie, Sony s’est enfin adressé à l’éléphant dans la pièce. Non, il ne s’agissait pas d’annoncer la date à laquelle il prévoit de montrer la console de nouvelle génération ou de révéler de nouvelles fonctionnalités. En fait, il n’y avait pas vraiment de nouveaux détails à proprement parler.

Le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a simplement déclaré que la PS5 était toujours sur la bonne voie pour les vacances 2020 et que la société prévoyait «d’introduire une gamme convaincante de titres [for PS5] bientôt. » La citation a gagné du terrain lorsque Nibel (@nibellion) l’a publiée sur Twitter.

Vient d’annoncer lors de la réunion de stratégie d’entreprise Sony «Nous prévoyons d’introduire une gamme convaincante de titres [for PS5] bientôt » pic.twitter.com/OdW96vzYBI – Nibel (@Nibellion) 19 mai 2020

Bien sûr, «bientôt» pourrait signifier un certain nombre de choses, mais cela semble indiquer la fenêtre «début juin» que les rapports les plus crédibles disent actuellement. Une grande partie de la réunion sur la stratégie d’entreprise de Sony a évité de parler directement de la stratégie de la console de nouvelle génération (ironiquement), mais il y avait un certain nombre de paramètres clés à prendre en compte qui pourraient continuer de faire allusion à l’état d’esprit de Sony.

Au cœur de cela, l’accent est mis sur la croissance de PlayStation Now et attire l’attention sur le jeu à distance et son utilisation accrue, un service que Sony a lancé pour le public des consoles via la Vita (et maintenant disponible via PC, iOS et d’autres plateformes). L’idée ici est que le streaming cloud sera un pilier clé de la prochaine génération d’une certaine manière, compte tenu de sa croissance et de son utilisation accélérées.

Alors n’ayez crainte, fidèles à PlayStation. Sony a des choses à montrer «bientôt». Que cela signifie «début juin» bientôt ou quelque chose d’autre reste à voir (le démontage de la console que Mark Cerny a taquiné dans sa conférence de mars n’a toujours pas eu lieu). Mais la chronologie reste relativement sur la bonne voie par rapport à la fenêtre marketing de la PS4, qui n’a pas vu la grande console dévoilée avant juin 2013 lors de la conférence de presse E3 de Sony. Cette date était le 10 juin 2013, pour être exact, avec la sortie de la console cinq mois et cinq jours plus tard le 15 novembre 2013.

Même si la date de révélation annoncée du 4 juin sur PS5 est retardée d’une semaine, cela le mettrait le jeudi 11 juin, toujours techniquement «début juin» et alignant presque parfaitement avec le calendrier de révélation de la PS4 (ce qui mettrait également des spéculations sur la PS5 la date de sortie devrait être de la mi-fin à la fin novembre, si Sony le veut avant le Black Friday et ne le pousse pas plus loin dans la saison des fêtes).

Jusqu’à présent, le seul « gameplay » PS5 que nous avons vu est venu sous la forme de la démo technologique Unreal Engine 5, qui a présenté une démonstration jouable de ce dont la prochaine génération de prochaine génération du moteur est capable. Bien que quelques jeux aient été techniquement annoncés pour la PS5, nous n’avons pas encore vu de jeux fonctionnant en temps réel sur le système. Selon Sony, tout est prêt à changer «bientôt».

