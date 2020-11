Du Pape à Paul Gascoigne, les fans rendent hommage à «  un joueur extraordinaire mais un homme fragile  »

Les hommages ont continué à affluer après que la nouvelle de la mort de Maradona se soit répandue à travers le monde.Parmi ceux dont il faut se souvenir de la légende du football, il y avait le pape François, qui considère son compatriote argentin avec affection et a déclaré qu’il le garderait dans ses prières. Maradona, décédé mercredi à son domicile en Argentine des suites d’une crise cardiaque, a rencontré le pape à plusieurs reprises au Vatican. Matteo Bruni, le porte-parole du Vatican, a déclaré que le Pape avait prié pour Maradona ces derniers jours lorsqu’il a appris ses problèmes de santé. Le site Vatican News a qualifié Maradona de «joueur extraordinaire mais homme fragile», en référence à sa lutte contre la drogue. Tel était le chagrin en Italie que des centaines de supporters se sont réunis dans les rues de Naples, malgré des restrictions strictes contre les coronavirus. Le footballeur a aidé Napoli à remporter deux scudettos – le titre de champion d’Italie – et une Coupe UEFA au cours de ses sept années passées au club de 1984 à 1991. » Enrichi l’esprit humain » Les résidents passent à côté d’un graffiti de Diego Maradona, réalisé par l’artiste Angelo Campos dans le bidonville de Vila Cruzeiro à Rio de Janeiro (Photo: REUTERS / Pilar Olivares) Un habitant, Giovanni, a déclaré que Maradona «a donné la parole aux personnes qui ne pouvaient pas parler» et un «sentiment de satisfaction pour les marginalisés». «Il a fait en sorte que les pauvres se sentent riches», a ajouté le joueur de 42 ans. «Il n’y avait aucune différence sociale lorsque Napoli jouait. Nous étions tous un. »Alors que les supporters allumaient des bougies et racontaient des histoires, certains se sont mis à chanter des slogans célèbres tels que« Maradona vaut mieux que Pelé ».« Diego a fait rêver les habitants de Naples, il a vengé Naples avec son génie », a déclaré Luigi de Magistris, le maire de la ville. Lire la suite Diego Maradona: Mieux vaut se souvenir du dieu du football, pas de la caricature gonflée et peu attrayante Le Sydney Morning Herald a rappelé comment, en octobre 1993, Maradona avait transformé Sydney en «le centre de l’univers sportif». La ville portuaire n’avait rien vu de tel auparavant, et ne le fera plus jamais, a-t-elle déclaré: «C’était le chaos. Environ 2000 fans s’étaient rassemblés pour le saluer à l’aéroport, agitant des banderoles, frappant des tambours et devenant de plus en plus agités alors qu’ils attendaient l’émergence de leur idole. »Le skipper de l’équipe australienne de football, Paul Wade, a déclaré:« Tout à coup, nous étions devant page, dernière page, télévision, radio – partout. C’était le meilleur cirque jamais frappé dans ce pays. »Légendes de la rencontreSue Barker interviewe Andy Murray après sa victoire à Wimbledon en 2013 (Photo: AP) La star du tennis britannique Sir Andy Murray était également parmi ceux à rendre hommage. «J’ai eu la chance de rencontrer Maradona une fois à la 02 Arena», a-t-il écrit dans un post sur Instagram. « Il était venu regarder le tennis là-bas. » Il m’a parlé pendant quelques minutes en espagnol avec une énergie, une passion et une expression incroyables. Malheureusement, j’ai à peine compris un mot mais cela ne semblait pas avoir d’importance. Il était de petite taille mais clairement un personnage / personnalité plus grand que nature avec une tonne de charisme. »Le jour suivant, on m’a donné une Argentine signée [shirt]… Qui se lit comme suit: «À mon ami Andy avec tout mon amour et j’espère que vous deviendrez bientôt # 1.» «Numero uno étaient les seuls mots que j’ai compris de notre conversation.» Lire la suite Avec quoi Diego Maradona aimait-il jouer? D’anciens coéquipiers se rappellent avoir fait la queue à côté de l’icône argentine En discutant de Maradona sur BBC Radio 5 Live, l’ancien attaquant anglais Ian Wright a déclaré qu’il était évident que le footballeur partageait l’opinion. «Il vit toujours sans loyer dans beaucoup de têtes d’Anglais, 30 ans et plus. après ce qui s’est passé », a déclaré Wright. « Pour moi, c’était quelqu’un qui quand j’ai commencé à regarder le football, bien sûr il y avait Cruyff et Pelé avant lui, que j’ai loué mais que je n’avais jamais vu faire leur truc. » Si nous voulons être totalement honnêtes, personne de 1986 à ce point est venu avec les marchandises comme Maradona l’a fait en 86. »« Diego, je suis ivre »Plus de souvenirs sont venus d’un autre ancien star anglais Paul Gascoigne, qui a rappelé quelques occasions où il avait croisé la route de Maradona. Good Morning Britain, le duo a «cliqué» lorsque l’Argentin, soufflant un cigare après un match de charité, lui a offert un briquet. Ils se sont également rencontrés lorsque Gascoigne était avec l’équipe italienne de la Lazio et Maradona était à Séville après une période extrêmement réussie en Italie avec Naples. [to the match] J’ai bu quelques verres », a déclaré Gascoigne. «Dans le tunnel, j’ai dit:« Diego, je suis éméché ». Et il a dit: «Tout va bien, Gazza, moi aussi.» «Dieu est mort»: les médias du monde rendent hommage Les premières pages des journaux du monde entier étaient dominées par les images de Diego Maradona après sa mort d’insuffisance cardiaque à l’âge de 60 ans. «Dieu est mort» a déclaré le titre sportif français L’Équipe, tandis que le journal italien Tuttosport a présenté une photo de Maradona avec la Coupe du monde en l’air, accompagnée du simple message «adiós». Crónica, un quotidien de Buenos Aires, ville natale de Maradona, a également proposé au footballeur «adiós», tandis que Libération en France a décrit Maradona comme simplement «céleste». Il y avait des références plus célestes dans le journal espagnol El País, qui a rendu hommage en première page en qualifiant l’Argentin de «dieu du football». «Maradona, le meneur de jeu revient à son créateur», étaient les mots sur la couverture du journal du Moyen-Orient Gulf Today. Le Corriere Della Sera, le plus grand journal italien, a fait ses adieux au footballeur en déclarant «vous ÊTES le football», tandis qu’Il Messaggero l’appelait «un roi du football au cœur napolitain». L’Espagnol Marca a choisi l’un des propres commentaires du joueur pour sa première page. «Si je meurs, je veux renaître et je veux être footballeur… et je veux redevenir Diego Armando Maradona», lit-on. La Nación, l’un des plus grands journaux d’Argentine, a simplement dit: «Merci, champion.»