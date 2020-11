Jose Mourinho donne son verdict honnête sur l’affichage de Dele Alli hier soir – .

Photo de Rob Newell – CameraSport via Getty Images

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a donné son point de vue sur la performance de Dele Alli contre Ludogorets Razgrad hier soir, comme indiqué dans Football.Londres.

Alli a fait un début rare pour Tottenham lors de leur match de Ligue Europa au Tottenham Hotspur Stadium jeudi soir.

L’international anglais de 24 ans a un très bon match, car il a préparé Carlo Vinicius pour son deuxième but de manière très désintéressée, a créé des occasions et a failli se marquer.

Selon WhoScored, le milieu de terrain a pris trois tirs dont l’un était cadré, a joué deux passes clés, a eu une précision de passe de 79,7%, a remporté deux en-têtes, a pris 80 touches, a tenté un dribble, a fait deux interceptions et mis un centre. .

Mourinho a déclaré à Football.London à propos d’Alli: «Dele était comme l’équipe. Une très bonne première mi-temps. En seconde période, dans les 20-25 premières minutes, ils ont fermé et essayé de ne pas encaisser plus de buts.

«Nous sommes devenus un peu plus passifs et nous n’avons jamais vraiment ressenti la menace d’un possible but et 2-1 et jeu ouvert et nous avons laissé tomber un peu.?

Le Portugais a ajouté: «Il pouvait essayer de marquer mais pour Vinicius, c’était un but facile. Un joueur d’équipe fait cela. Aucun risque et 2-0. Cela ne me surprend pas qu’il ait fait ça.

Tenter sa chance

Il n’est pas facile pour un footballeur d’entrer dans l’équipe et d’avoir un impact après avoir lutté pour le temps de jeu, mais Alli l’a fait.

L’ancien joueur de Milton Keynes Dons, âgé de 24 ans, ne devrait pas commencer pour les Spurs lors de leur match de Premier League contre Chelsea ce week-end.

Cependant, l’attitude et la performance d’Alli jeudi soir auront montré à Mourinho qu’il serait une bonne option à avoir sur le banc des remplaçants à Stamford Bridge.

Photo de BEN STANSALL / AFP via Getty Images

