Une foule de l’Open d’Australie à 10% de sa capacité serait une aubaine, dit Djokovic – Tennis

Le numéro un mondial Novak Djokovic a déclaré qu’il espérait que les fans seront autorisés à se présenter en grand nombre pour l’Open d’Australie en janvier, même si les spectateurs sont toujours exclus de la plupart des stades au milieu de la pandémie COVID-19.

Depuis que la tournée a repris après l’arrêt du COVID-19, la majorité des événements ont été joués dans des stades vides, quelques-uns permettant aux fans en peu de nombre d’assister avec des protocoles de distanciation sociale en place pour freiner la propagation du virus.

«Si l’Australie arrive, j’entends dire que nous allons avoir au moins 50% de la capacité du stade. C’est beaucoup, je pense que même 10% serait énorme pour nous à ce stade », a déclaré Djokovic après son entrée dans les demi-finales de l’ATP à Londres.

«Le simple fait d’entendre les applaudissements et d’entendre les fans et de ressentir leur énergie et leur émotion et leur genre d’excitation à être là et à vous encourager sur le terrain, c’est quelque chose qui nous manque tous.»

La Rod Laver Arena est la plus grande du Melbourne Park avec une capacité maximale de 15 000 places, suivie de la Melbourne Arena (9 646) et de la Margaret Court Arena (7 500).

Le champion en titre Djokovic, qui a remporté huit fois l’Open d’Australie, a déclaré qu’il espérait que le sentiment de «rentrer dans un stade vide» serait temporaire mais qu’il était heureux qu’ils aient pu reprendre la saison cette année malgré la pandémie.

« Étrange est probablement le mot juste pour décrire la saison, mais j’ai toujours l’impression que nous avons joué beaucoup de tournois étant donné que nous avons eu un écart de six mois au milieu de la saison », a-t-il ajouté.

«Nous avons quand même réussi à disputer trois des quatre tournois du Grand Chelem et les finales ATP et quelques grands événements du Masters 1000 comme Cincinnati et Rome.

