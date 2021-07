Dragon Ball Super Chapitre 75 révèle le Dieu Chi de Vegeta et la date de sortie

Les Saiyans de la Terre continuent la bataille sur une autre planète. Les deux Saiyans ont été trompés par les Heeters, qui les ont forcés à combattre Granolah. Granolah était convaincu que les Saiyans étaient les hommes de main de Freezer. Dragon Ball Super est entré dans un combat épique entre les Saiyans et l’un des membres de la Sniper Tribe. Voyons comment la bataille se poursuit dans le dernier chapitre de Dragon Ball Super. Le titre du chapitre est “Vegeta vs Granolah”. Le chapitre commence avec les extraterrestres fuyant la planète Cereal après avoir entendu des explosions. Ils se rendent compte que s’ils ne s’échappent pas, ils seront emportés avec la planète.

Les extraterrestres voyagent dans un grand nombre de vaisseaux spatiaux pour vivre sur une autre planète. Le prince Saiyan Vegeta intervient après que Granolah a dupé Kakarrot. Vegeta commente que des techniques comme Fusion et Clones ne fonctionneront pas sur lui. Granolah répond qu’il a sorti un clone pour sauver sa force car son objectif est de vaincre le chef des Saiyans Freezer. Vegeta n’arrive pas à croire que Granolah pense toujours que lui et Kakarrot travaillent pour Freezer. Le prince des Saiyans révèle qu’il a quitté l’armée de Freezer dans le passé et a rejoint les Saiyans sur Terre.

Freezer est l’un des ennemis du Saiyan, et Granolah rit, pensant que Vegeta le trompe. Granolah commente que les Saiyans sont pathétiques depuis que Vegeta a trahi leur chef pour mendier pour sa vie. Il se demande si ces deux Saiyans font bien pour se sauver, puisque d’autres Saiyans sont associés à des malfaiteurs. Vegeta dit à Granolah de croire ce qu’il veut et qu’il était un bébé lorsque les Saiyans ont attaqué la planète Cereal. Vegeta dit que les choses du passé n’ont rien à voir avec les Saiyans du futur. Granolah répond qu’il se vengera de tous les Saiyans.

Résumé du chapitre 74 de Dragon Ball Super

Vegeta dit à Granolah qu’il ne se retiendra pas et se transforme en Super Saiyan. Le Prince des Saiyans augmente ses pouvoirs et décide de montrer à Granolah les “Pouvoirs de Destruction”. Granolah esquive toutes les attaques et apparaît derrière Vegeta. Granolah commente que le pouvoir de Vegeta manque de quantité et va montrer la différence entre lui et Vegeta. Vegeta prend des coups massifs au corps et commence à saigner et est choqué quand Granola esquive son super coup. Granolah pense que Vegeta est une victoire facile, mais recule et porte un coup qui blesse Granolah.

Vegeta change de tactique et Granolah tire une flèche comme un coup signature que Vegeta a esquivé en utilisant la téléportation. Vegeta dit à Granolah de lui montrer un vrai combat, et Granolah cloue Vegeta avec la montagne effondrée. Pendant ce temps, Goku se réveille et se demande où est Granolah. Vegeta appelle Granolah Sr. plus fort, mais Granola disparaît. Goku lève les yeux au ciel et découvre que Granolah et Vegeta échangent des éclairs. Il est surpris que Vegeta ait rejoint le combat.

Dieu de la destruction : Dieu Chi

Granolah se rend compte que Vegeta tient le combat à distance et lui dit que ses astuces ne fonctionneront pas. Vegeta poursuit ses plans pour attaquer Granolah et se téléporte simultanément. Granolah dit à Vegeta que l’hésitation est inutile. Goku se rend compte que Vegeta ne se bat pas comme le Vegeta qu’il a connu. Vegeta se détend en prenant chaque coup à la fois pendant qu’il lit le mouvement de Granolah. Si le combat avait eu lieu dans le passé, Végéta aurait voulu y mettre fin rapidement dans la colère.

Granola n’arrête pas de perdre sa cible et de faire exploser le bâtiment qu’il aime. Il est furieux parce que Vegeta joue avec lui et parce qu’il se bat comme s’ils s’entraînaient. Vegeta révèle que Granola est inexpérimentée au combat et ne peut pas résister à ses pouvoirs. Vegeta commence à narguer Granolah et lui demande ce qu’il a fait depuis qu’il a acquis ce pouvoir. Granolah aurait dû s’entraîner à se réformer, car les pouvoirs qu’il exerce dépassent son corps. Granolah lance un gros coup de poing et dit à Vegeta d’accepter la défaite.

Vegeta répond que Granolah est peut-être le guerrier le plus fort de l’univers, mais qu’il ne perdra pas contre lui. Les deux échangent des mots pendant le combat, et Vegeta rappelle à Granolah que sa force a augmenté au milieu de la bataille et qu’il est devenu un meilleur combattant. Granolah frappe Vegeta et perd sa forme Super Saiyan, mais récupère. Goku se rend compte que le Chi de Vegeta a changé et qu’il est comme le Chi de Dieu. Vegeta se transforme et prend un nouveau look. Il révèle qu’un Dieu de la Destruction lui a appris un pouvoir dérivé uniquement de l’instinct.

Date de sortie du chapitre 75 de Dragon Ball Super

La date de sortie de Dragon Ball Super Chapter 75 est le 18 août 2021. Dragon Ball Super est disponible sur VIZ Media et Shueisha’s Manga une fois par mois.