Virgin River saison 4 : annonce choc d’un retour inattendu

Les fans de Virgin River ont été témoins d’une mort dévastatrice dans la saison 3 qui a laissé tout le monde le cœur brisé. Mais la grande nouvelle est que tout ne s’arrête pas là pour Lilly.

Virgin River est revenu sur la plateforme de streaming Netflix avec la troisième saison le 9 juillet, avec un complot dévastateur qui comprenait des funérailles. Lilly, le personnage de Lynda Boyd est décédée après avoir lutté contre un cancer du pancréas en phase 4.

Attention spoilers sur les derniers épisodes de Virgin River

Étant l’une des meilleures amies de Hope, les fans connaissent Lilly depuis la première saison du drame romantique de Netflix. Malheureusement, le personnage a dû partir à la fin de la saison 3.

Après la parution des nouveaux épisodes de Virgin River sur Netflix, l’actrice Lynda Boyd a expliqué les raisons pour lesquelles son personnage est décédé dans l’intrigue de la série. Une réponse qui a fait suite à l’inquiétude de nombreux fans intrigués par son départ.

Et malgré le départ de Lynda Boyd de la série Netflix, la bonne nouvelle est que Virgin River n’a pas terminé tout l’arc de l’histoire de Lilly. Son interprète a révélé que si la série est renouvelée pour la saison 4, le personnage reviendra.

Mais comment Lilly reviendra-t-elle avec les prochains épisodes de Virgin River ? Lynda Boyd a révélé que la reprise de son rôle dans la saison 4 du drame romantique se fera à travers des flashbacks. Voici ce que Lynda Boyd a dit à Radio Times à propos du jour où elle a appris que Lilly allait mourir :

“Quand j’ai eu cette conversation ce jour-là avec ces producteurs, ils ont dit que le plan était de me ramener dans des flashbacks, comme le mari de Mel, son mari décédé.”

Lilly a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale au début de la saison 3 de Virgin River et est décédée dans les derniers épisodes. L’actrice a également partagé avec le média qu’elle était très proche des personnes de la série.

“Je connais Teryl (Rothery), qui joue Muriel, depuis qu’elle a 14 ans. [Ella] et moi avions l’habitude de prendre des cours de claquettes ensemble, alors je leur tiens tête et leur dis que j’ai eu une vie merveilleuse. et combien cela signifiait pour moi, tout le monde pleurait. “