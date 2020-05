Don Shula décède à 90 ans

L’entraîneur légendaire de la NFL, Don Shula, l’homme qui a supervisé la seule saison invaincue de l’histoire est décédé à l’âge de 90 ans.

Shula a guidé les Dolphins de Miami vers deux titres du Super Bowl et a également entraîné les Colt de Baltimore dans une carrière qui s’est étendue de 1963 à 1995 et a fait de lui l’une des figures sportives les plus célèbres d’Amérique.

Il est décédé paisiblement à son domicile, ont indiqué les Dolphins dans un communiqué.

« L’entraîneur Shula était l’homme rare qui a illustré la vraie grandeur dans tous les aspects de sa vie », a déclaré Tom Garfinkel, PDG de Dolphins.

« Il manquera tellement à tant de gens, mais son héritage de caractère et d’excellence perdurera. »

L’entraîneur emblématique des Dolphins de Miami Don Shula après avoir décroché sa 325e victoire dans la NFL. Shula est décédée à 90 ans. (AP)

L’équipe des Dolphins de Miami de 1972 que Shula a dirigée est la seule équipe de l’histoire de la NFL à afficher un record parfait – 17-0 – alors qu’elle marchait vers une victoire du Super Bowl contre les Redskins de Washington.

La saison suivante, Shula les a menés à une deuxième victoire consécutive dans le Super Bowl.

Son record d’entraîneur en 33 saisons dans la NFL, incluant la saison régulière et les éliminatoires, a été de 347-173 avec six matchs nuls.

Aucun entraîneur n’a remporté plus de matchs dans la NFL. Seul un autre entraîneur, le fidèle des Bears de Chicago, George Halas, a dépassé 300 victoires, avec 324.

Shula a emmené six équipes au Super Bowl, gagnant deux fois.

