MON JEU VIDÉO A MANGÉ MES DÉPLACEMENTS «une offre originale fantastique de DC»

Mon jeu vidéo a mangé mes devoirs

Écrit et illustré par Dustin Hansen

Lettrage par Corey Breen

Edité par DC

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Mon jeu vidéo a mangé mes devoirs est extrêmement mignonne. Une autre sortie IP originale des incursions de DC dans les marchés des lecteurs plus jeunes, le premier roman graphique de Dustin Hansen suit le voyage de quatre enfants dans un monde de réalité virtuelle pour sauver la dernière tentative de Dewey Jenkins de passer la science et d’échapper aux griffes de l’école d’été. Ensemble, Dewey, sa sœur Béatrice et leurs meilleures amies Katherine et Ferg acquièrent de nouvelles identités et de nouvelles compétences dans le monde de la console de jeu Infinity Lens de nouvelle génération dans le but de sauver le volcan maison de Dewey avant la fin de leur vie numérique.

Crédit: Dustin Hansen (DC)



La connexion du livre à DC est laissée en grande partie en arrière-plan, et avoir ce genre de distance donne à Hansen la liberté de créer quelque chose de vibrant et amusant à partir de zéro. Son expérience avec d’autres jeunes livres orientés vers le lecteur transparaît. Dewey et le gang sont jeunes et généralement écrits sans être ancrés autour de quoi que ce soit qui ferait que le dialogue ou le script se sentent trop datés par les changements rapides de technologie ou de langage. Son style de dessin animé distinctif est amusant à regarder, bien que les expressions des personnages semblent parfois un peu plates – les bouches et les sourcils font beaucoup de travail ici, leurs visages restant souvent inchangés panneau à panneau. Cela dit, Hansen parvient encore souvent à tirer un peu parti des petits détails.

Hansen lui-même est dyslexique (tout comme Dewey) et il est très rafraîchissant et excitant de voir les façons dont Hansen écrit et dessine pour ceci et autour de cela dans l’histoire. Pour les créateurs qui viennent pour la première fois à de jeunes livres destinés aux lecteurs, explorer un support visuel comme les bandes dessinées d’une manière accueillante pour les lecteurs qui, en raison de leur âge, sont souvent un peu moins expérimentés en lecture présente un ensemble d’obstacles de nombreuses années moyennes et les premiers livres de lecture ne peuvent pas tout à fait surmonter. Les livres sont chargés de dialogues et de narration, ce qui rend les pages surpeuplées de mots ou sursaturées de détails ou d’actions que les panneaux ou les mises en page individuels deviennent difficiles à suivre.

Crédit: Dustin Hansen (DC)



Mon jeu vidéo a mangé mes devoirs est une lecture bienvenue à cet égard. Hansen propose des pages et des panneaux qui parviennent à capturer un enthousiasme frénétique et enfantin sans jamais les surcharger, laissant beaucoup d’espace au lettrage Corey Breen pour mettre en page le dialogue généralement succinct sur la page d’une manière qui ne laisse pas de doute sur qui dit quoi. Dans le récit, Hansen offre plusieurs opportunités à la fois à Dewey et aux lecteurs qui pourraient partager des troubles de lecture similaires pour trouver des indices adaptés à différents types de traitement visuel. Il y a une conversation particulièrement touchante entre Béatrice et Dewey plus loin dans le livre qui rappelle utilement l’importance de l’empathie, et se souvenant que s’il est important de demander de l’aide, la meilleure façon d’être utile est de respecter ce que les autres demandent.

C’est une lecture vraiment douce et amusante. Il se penche sur les jeux vidéo de manière amusante qui ne se sent pas trop explicitement lié à un titre particulier, moderne ou autre – les parents plus âgés ne se sentiront pas exclus de la boucle, et si vous achetez le livre dans six mois, il ne se sentira pas daté. Cela offre à Hansen quelques opportunités intelligentes de mettre en évidence son talent pour un humour visuel adapté aux enfants, et aide à créer un monde immersif et engageant que ce serait formidable de voir DC laisser Hansen revenir dans le futur. Mon jeu vidéo a mangé mes devoirs est une offre originale fantastique de DC et, espérons-le, un signe de ce qui va advenir de cette nouvelle direction éditoriale.