Demolition Man 2 En provenance de Sylvester Stallone et Warner Bros?

Le démolisseur est le meilleur film d’action des années 90 avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes en tant que flic et criminel. Ils se battent dans un futur San Francisco après avoir été gelés cryogéniquement et réveillés. Il met également en vedette Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Rob Schneider, Dennis Leary, et toute une série d’acteurs de « ce gars » ou « cette fille » qui figuraient dans tous les films réalisés entre 1991 et 1997. Le film a popularisé les trois coquillages, a fait de chaque restaurant Taco Bell et a infligé des amendes aux personnages pour avoir juré. C’était incroyable. Dans une foire aux questions sur sa page Instagram, Stallone a peut-être laissé entendre qu’un Demolition Man 2 pourrait éventuellement être en préparation avec Warner Bros.

Demolition Man 2 serait un rêve devenu réalité

« Pouvons-nous avoir un autre Demo Man. Je pense que ça s’en vient … nous y travaillons en ce moment avec Warner Bros. C’est fantastique. Donc ça devrait sortir, ça va arriver. » Ce serait une tournure fantastique des événements. Bien qu’il ne soit pas un énorme succès au box-office, où il a rapporté 158 millions de dollars dans le monde, mais a été un incontournable de la vidéo par câble et domestique pendant des années. Le culte de Le démolisseur est significatif, un fait mis en évidence par la pop défendue au SDCC il y a quelques années et la difficulté à y entrer. C’était le sujet de discussion de la ville toute la semaine.

Sly l’écrirait-il ou le dirigerait-il? Ce ne serait pas la première fois qu’il le ferait avec ses personnages, après avoir ramené Rocky et Rambo à l’écran lui-même plusieurs fois au cours des dernières années à des niveaux de succès variables. Pour moi personnellement, un regard sur ce monde et la vie de John Spartan serait le bienvenu. Assurez-vous également de récupérer le reste de la distribution d’origine.

