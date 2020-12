Dominik Szoboszlai a choisi le Red Bull Salzburg

Dominik Szoboszlai est actuellement au plus fort de sa jeune vie. Plus récemment, le Hongrois a brillé sous le maillot du Red Bull Salzburg et a excellé avec trois buts lors de la victoire 8-2 à St. Pölten ce week-end. Cependant, tout aurait pu se passer différemment s’il était passé à SK Sturm à l’âge tendre de 16 ans au lieu de la ville de Mozart.

Comme le Petit journal en conversation avec le gérant junior Gilbert Prilasnig, Szoboszlai a dû faire face à une décision difficile dans sa jeunesse. À ce moment-là, l’homme offensif délicat jouait dans son club à domicile Szekesfehervar, à 200 kilomètres à l’est était le lieu d’entraînement de Sturm pour les jeunes, à Fürstenfeld.

À 16 ans, Szoboszlai n’avait que l’embarras du choix: soit s’entraîner avec Sturm dans les bois de Fürstenfeld, soit courir après le ballon sous le maillot de Salzbourg. « Curieusement, il a opté pour ce dernier », a plaisanté Prilasnig.

© GEPA

À l’âge de 12 ans, Szoboszlai s’est attiré l’attention lorsque l’équipe de Graz a joué contre l’équipe hongroise. « Nous avons joué plus souvent contre Szekesfehervar avec les U13 et nous avons tout de suite remarqué Dominik, nous l’avons vu plusieurs fois », a déclaré le manager junior. Szoboszlai a toujours été sur la liste de souhaits de Sturm, mais il ne devrait pas y avoir de transfert.

Imre Szabics brachte Szoboszlai nach Graz

À l’âge de 15 ans, Imre Szabics, co-entraîneur de l’époque Sturm-Scout et de l’ÖFB, a pris les rênes et a guidé les jeunes talents à Graz pour se préparer à l’hiver. « Nous aurions aimé l’avoir, mais malheureusement cela ne s’est pas produit », a déclaré Szabics, expliquant le mouvement raté. Le nœud du problème à l’époque était un règlement de la FIFA, selon lequel un transfert pour les moins de 16 ans n’était pas autorisé. «Sans cet obstacle, il aurait aimé venir chez nous», a déclaré Prilasnig.

Lorsque le meneur de jeu a finalement célébré son seizième anniversaire, le Red Bull Salzburg a frappé sans hésitation. Merci au bon réseau de reconnaissance des «flics».

Szoboszlai a maintenant 20 ans et est chassé par la moitié de l’Europe. Sa valeur de marché est passée de 200.000 euros à 25 millions d’euros depuis juillet 2017, alors qu’il jouait encore à Liefering. Dans la saison en cours, Szoboszlai est venu à un total de 16 matchs, huit buts et neuf passes.