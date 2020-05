Doctor Who: Will McGann, Eccleston et Tennant Doctors s’uniront pour une nouvelle histoire massive

– Publicité –



Doctor Who: les docteurs McGann, Eccleston et Tennant s’unissent pour une nouvelle histoire massive de seigneur du temps. Les huitième, neuvième et dixième docteurs ainsi que Rose Tyler joueront dans une immense histoire de Doctor Who, qui sera racontée sur plusieurs supports. Titré « Time Lord Victorious », l’histoire sera diffusée sur 12 semaines et sur toutes les plateformes médiatiques possibles, à l’exception de la série télévisée principale Doctor Who.

L’émission est l’émission de science-fiction la plus ancienne de l’histoire de la télévision. Doctor Who a été adapté à pratiquement toutes les formes de médias que l’on pourrait nommer. L’émission a inspiré des romans dérivés, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des jeux de rôle, une expérience de réalité augmentée et une série populaire de pièces radiophoniques, entre autres.

Pourtant, il n’y a jamais eu de tentative massive de raconter une histoire liée à Doctor Who en utilisant plusieurs médias à cette échelle auparavant.

Doctor Who: Will McGann, Eccleston et Tennant Doctors

– Publicité –

Une théorie populaire veut que l’histoire soit centrée sur une nouvelle guerre du temps menée par une version corrompue du dixième docteur de David Tennant, qui s’est doublé du titre de « le Time Lord Victorious« quand il a réalisé que rien ne l’empêchait d’utiliser son pouvoir de dernier des seigneurs du temps pour agir comme un dieu virtuel, décidant littéralement qui vivait et qui mourait.

Bien que ce moment d’arrogance ait été de courte durée, l’orgueil a finalement conduit à la mort et à la régénération du dixième médecin.

Et une autre grande question est de savoir si Paul McGann, Christopher Eccleston, David Tennant et Billie Piper seront impliqués dans ce nouveau projet Doctor Who au-delà de la possibilité de proposer leur affiche, dans laquelle nous voyons un Tennant en colère peut être vu dans leurs robes formelles de un Seigneur du Temps.

Bien que rien n’ait été dit d’une manière ou d’une autre sur les acteurs impliqués dans le projet, il semble que Doctor Who’s Time Lord Victorious serait un véhicule de retour digne pour le neuvième médecin d’Eccleston.

– Publicité –