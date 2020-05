Un lutteur qui a encore du travail dit que la WWE soutient les talents licenciés

Bien que Lacey Evans n’était pas l’une des dizaines de lutteurs et de talents des coulisses licenciés ou mis en congé par la WWE en avril, elle pense que la WWE est « très favorable » aux lutteurs qu’elle a laissés sans emploi au milieu d’une pandémie. La WWE a annoncé les licenciements le jour même où la société se vantait d’avoir 500 millions de dollars de réserves, la veille de l’annonce de dividendes pour les actionnaires totalisant 9,3 millions de dollars, suffisamment pour garder tout le monde en emploi jusqu’en 2021, et la semaine avant un rapport financier du premier trimestre a révélé que la WWE était en marche suivre des profits massifs même si les événements en direct ne reviennent pas pour le reste de l’année. Néanmoins, Evans dit que la WWE s’est assurée que tous ses anciens collègues « ont ce dont ils ont besoin et sont pris en charge ». Eh bien, sauf pour un emploi et une source régulière de revenus pendant l’un des plus grands ralentissements économiques en cent ans.

« C’est terrible », a déclaré Evans Walkaway Fight Club podcast, tel que transcrit par 411 Wrestling. « Je prends ça dur parce que je sais ce que c’est que de ne pas avoir d’argent et de vivre une enfance difficile. Je sais à quoi ressemble le fond du rocher. Je sais à quoi ressemble cette sensation de malaise dans l’estomac quand on ne sait pas quoi vous allez faire. C’est tout ce à quoi je pouvais penser, c’est ‘Mec, qu’est-ce qu’ils vont faire?’ «

« Cela les frappe à la dernière minute », a poursuivi Evans. « Mais je sais aussi que la WWE est très favorable. Ils font ce qu’ils ont à faire, mais ils s’assurent que tout le monde a ce dont ils ont besoin et est pris en charge, et au point d’aller de l’avant. Mais c’est juste un sentiment de merde . Je ne peux tout simplement pas imaginer être dans cette position. «

Cependant, Evans compare les licenciements à sa propre expérience de vie d’être dans l’armée et d’être maman. « Je sais aussi que je suis retourné dans l’armée, que je peux m’adapter et vaincre. Vous devez juste continuer à pousser. Vous ne pouvez pas laisser la vie quoi qu’elle soit, quelles que soient les cartes qui vous sont confiées, vous gardez jouer, vous devez jouer votre main, et vous devez jouer au mieux de vos capacités. Je veux dire, c’est difficile. Comme je l’ai dit, étant une mère, je dois me lever le lendemain. J’ai j’ai dû verser ma tasse de café et j’ai continué à pousser. Cela me rappelle d’être préparé et non seulement d’être préparé moi-même, mais de préparer mon enfant parce qu’on ne sait jamais. «

Evans avait encore plus de conseils pour les anciens employés de la WWE en difficulté. « Vous ne pouvez pas compter vos poulets avant leur éclosion », a-t-elle déclaré. « Vous devez économiser pour un jour de pluie. Beaucoup d’émotions et de pensées traversent. Je les garde tous dans mes prières et je leur souhaite le meilleur, puis je fais de mon mieux pour continuer à pousser et à être bon dans mon travail et continuer à apprendre et à faire de mon mieux là-dedans. «

Ce n’est certainement pas la faute d’Evans si la WWE a pris la décision chaleureuse de lâcher autant de travailleurs au pire moment absolu alors qu’ils n’avaient absolument pas à le faire. Nous sommes sûrs que sa sympathie pour ses anciens collègues est 100% authentique, donc ce n’est pas une fouille pour elle, mais nous avons du mal à croire que la WWE a « pris soin d’eux » alors que le moyen très facile de le faire cela aurait été de ne pas les licencier en ce moment en premier lieu.

