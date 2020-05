Doctor Who: Steven Moffat sur ce futur médecin de 2008, tout le monde a manqué

Comme si Docteur Who les fans n’ont pas déjà eu leur esprit soufflé par les révélations de Chris Chibnall et Jodie Whittaker12e série, voici les poids lourds de franchise de série Russell T. Davies et Steven Moffat pour faire équipe avec une autre jolie révélation. Lors d’une double interview entre les deux scénaristes du magazine mensuel de la série, il a été révélé que les épisodes de 2008 « Silence dans la bibliothèque » et « Forest of the Dead » ont en fait introduit une future version du Docteur (jouée pendant ce temps par David tennant) déguisé en Saumon Colinest le satellite avec le docteur Moon.

Le post Doctor Who: Steven Moffat sur ce futur docteur 2008 Tout le monde a disparu est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook