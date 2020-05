Actualités NRL | Andrew Johns et Brad Fittler n’ont jamais parlé pendant la saison

Les grands amis Andrew Johns et Brad Fittler ont révélé qu’ils ne se sont jamais parlé pendant la saison de la ligue de rugby, à l’exception des camps d’État d’origine ou des rencontres fortuites.

En contraste frappant avec l’ère amicale actuelle de la LNR, la rivalité féroce entre les joueurs adverses au cours des années 1990 et au début des années 2000 signifiait que la communication était maintenue au strict minimum.

Même si Johns et Fittler ont formé l’un des grands couples de moitiés NSW Origin, ils n’ont pas discuté pendant la saison NRL. Les Chevaliers sont des coqs étaient les moteurs de leur époque, remportant respectivement les premiers et premiers 2001 et 2002.

« Nous sommes vraiment de bons amis, de très bons amis, même lorsque nous jouions. Je ne lui ai jamais parlé pendant l’année », a révélé Johns sur Freddy et le huitième de Wide World of Sports.

Fittler a affirmé: « Du tout. Du tout. »

Johns a poursuivi: « Nous nous verrions lors d’une promo, vraiment sympa, super de vous voir et tout. Et puis pendant la période Origin, parfois nous nous réunissons et travaillons ensemble et nous aimons évidemment ces six semaines. Mais à part ça, je n’ai jamais parlé . Jamais traîné ensemble. Vous voyez tout le monde maintenant, tous les amis. «

Johns a critiqué la LNR moderne trop amicale. Il a rappelé l’incroyable spectacle que fournissaient les batailles personnelles féroces, comme Paul Harragon contre Mark Carroll … tandis que Fittler a souligné que certains accessoires opposés vivaient maintenant ensemble.

Liam Knight de South Sydney et Toby Rudolf de Cronulla sont actuellement colocataires et ont récemment produit un hit Tik Tok, dans lequel ils ont dansé en grenouillères aux couleurs vives.

Bien que les batailles sur le terrain soient toujours difficiles, l’aspect social de la LNR a radicalement changé. Fittler le met en grande partie sur les commutateurs de club, qui sont beaucoup plus fréquents à l’ère actuelle.

Fittler a déclaré qu’il avait enfreint sa règle de communication en cours de saison une seule fois. L’exception était Ryan Girdler, son ancien coéquipier Penrith, lorsque les deux joueurs savaient qu’ils prenaient leur retraite à la fin de la saison 2004.

« Chaque semaine, j’envoyais simplement un SMS et nous disions: » 25 semaines avant, 24 semaines avant « », a déclaré Fittler.

« C’était ça. Je n’ai pas parlé, juste un texto. C’était juste un petit pilote, continuez. C’est la seule fois que j’ai parlé à un joueur de l’année. »

Johns s’est entraîné avec Fittler pendant la pré-saison de la même année, mais leurs affrontements sur le terrain pendant la saison étaient invariablement compétitifs.

Johns a récemment partagé une histoire à propos d’un match Knights vs Roosters dans lequel Fittler avait une lèvre infectée et enflée. Il pensait qu’il avait gagné à la loterie, en dirigeant les grands attaquants Ben Kennedy et Steve Simpson pour se présenter à Freddy tout le match.

« Nous nous battions dur l’un contre l’autre, n’est-ce pas? » Dit Johns.

Fittler: « C’était génial. Je pense que l’une des vraies clés aussi, nous avons tous les deux eu de très bons back-rameurs sur une très longue période.

« Avoir des rameurs bons, forts et en forme vous aide vraiment en tant que demi, car alors je peux lancer Fitzy ou quelqu’un [the ball] et ensuite Joey doit l’attaquer. Tout d’un coup, vous videz un peu d’énergie. Avoir de bons rameurs rend la tâche de la moitié tellement plus facile. «

