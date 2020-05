Michael Sheen et David Tennant de retour pour le verrouillage de bons présages – / Film

Même les anges et les démons sont affectés par les blocages mondiaux des coronavirus. Un couple d’anges et de démons, qui ne peut pas se tenir à l’écart malgré combien ils le nient, ressentent particulièrement la pression. Michael Sheen et David tennant reprendre leurs rôles d’ange Aziraphale et démon Crowley de Bons présages, l’adaptation Amazon Prime de Neil Gaiman et Terry PratchettLe roman de comédie fantastique bien-aimé, dans une vidéo spéciale de verrouillage qui montre ce que l’ange et le démon qui contrarient l’Apocalypse préféré de tout le monde pendant la quarantaine.

Verrouillage de bons présages

Sheen et Tennant ont repris leurs rôles de Bons présages comme l’ange bouché Aziraphale et le démon espiègle Crowley, respectivement, dans une vidéo spéciale qui imagine ce que les personnages de la série télévisée BBC / Amazon Prime feraient sous quarantaine.

Écrit par Gaiman et réalisé par Douglas Mackinnon (Sherlock, bons présages), la vidéo montre Aziraphale et Crowley discutant au téléphone, sur un ensemble d’images de divers accessoires de la série comme des livres, des gâteaux et des verres de vin, alors qu’ils se rendent compte de ce que les deux ont fait en lock-out . Sans surprise, Aziraphale prépare des gâteaux et du pain, dont il donne certains à un groupe de voleurs potentiels, tandis que Crowley s’ennuie de son esprit en restant à l’intérieur. C’est le truc qui Bons présages la fan fiction est faite, et c’est un cadeau officiel du 30e anniversaire de Gaiman, qui a reconnu la nouvelle suite que le couple a gagnée depuis que Sheen et Tennant sont entrés dans les rôles de la série limitée de l’année dernière.

«C’est notre cadeau à vous tous. C’est pour rendre les gens heureux, parce que trop d’entre nous sont tristes », a déclaré Gamain sur Twitter, libérant la vidéo pour célébrer le 30e anniversaire de la publication de son livre fantastique de 1990 et de Pratchett.

L’adaptation de la BBC Bons présages est disponible en streaming sur Amazon Prime.

