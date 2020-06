Disneyland est prêt à rouvrir complètement à la mi-juillet. Continuez à lire pour savoir

Selon les rapports, Disneyland et Californie Adventure prévoit de rouvrir ses portes au public. Ils pensent commencer 17 juillet.

Cela se produit juste après six jours de réouverture de Disney World en Floride. De plus, le centre-ville de Disney est prêt à rouvrir le 9 juillet et les hôtels devraient ouvrir leurs portes d’ici le 23 juillet.

Les parcs ainsi que le Emplacement d’Orlando, sont fermés depuis la mi-mars pour des raisons évidentes. Bien que les cas en Californie ne diminuent pas, la Walt Disney Company pense que le mois prochain convient aux rassemblements publics.

Le Disneyland va-t-il sûrement rouvrir?

Même si Disneyland est prêt à rouvrir le 17 juillet, cela ne peut pas se produire avant l’état de Californie et la ville d’Anaheim n’en donne l’autorisation officielle.

Même si Disneyland et California Adventure parviennent à rouvrir le mois prochain, les deux parcs auront une capacité «limitée». Ce sera « géré par un nouveau système de réservation de parc à thème qui nécessitera tous les invités, y compris Détenteurs de laissez-passer annuels, pour obtenir à l’avance une réservation d’entrée au parc. »

Quelles sont les mesures de sécurité prises pour le public?

Selon les rapports, Shanghai Disneyland a ouvert ses portes il y a quelques semaines et a immédiatement vendu une valeur de près d’une semaine entière de réservations. De plus, la partie la plus cruciale est que des mesures strictes de santé et de sécurité sont prises cette fois.

Vérifications de la température avant d’entrer dans le parc, masque obligatoire, stationnement échelonné, lignes de distanciation sociale, etc.

Bien que les paiements sans numéraire soient préférés, mais nous savons tous que Disney est connu pour hémorragier de l’argent pendant des mois, alors ils prendront tout l’argent qu’ils pourront.

Selon les rapports, pour des raisons de sécurité, le défilés et le caractère se rencontrent et seront évités. Ce sera vraiment incroyable de voir ce qui arrivera aux détenteurs de laissez-passer annuels.

Comment la réouverture de Disneyland affectera-t-elle les autres entreprises?

C’est un fait que si l’état de Californie et la ville d’Anaheim permettent à Disneyland et à la Californie Aventure pour ouvrir, ce ne sera qu’une question de temps avant qu’Universal ne rouvre, puis Ferme de Knott’s Berry, et alors Magic Mountain.

De plus, les foires locales pourraient également envisager d’ouvrir cet été. Tout ce que nous savons pour le moment, c’est que les fans de Disney devront attendre et voir ce que les autorités locales ont à dire sur l’ouverture de l’un des plus grands parcs à thème du monde.

Pour plus d’informations, vous devriez visiter le site officiel Site Web de Disneyland. Restez en sécurité et continuez à lire pour plus de mises à jour.