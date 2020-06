NRL footy tips Round 6

Le retour de l’arrière Dylan Edwards peut donner à Penrith le vernis dont il a besoin pour bouleverser la tempête vendredi soir, estime le grand Brad Fittler des Panthers.

Penrith a subi une défaite étroite contre Parramatta lors du dernier tour, avec une erreur de l’arrière latéral Caleb Aikens crucial, tandis que Melbourne vient de remporter une victoire sur une impressionnante équipe de Newcastle.

Panthers vs Storm est le match gratuit de Channel Nine vendredi soir, avec Edwards de retour de blessure pour Penrith au Campbelltown Stadium.

« Caleb Aikens est sorti, Dylan Edwards est entré … c’est une erreur Aikens d’un coup de pied qui a ramené Parramatta dans le match », a déclaré Fittler Conseils de Freddy et Joey.

« J’ai l’impression que si Dylan Edwards peut nettoyer cette zone, je pense que Penrith peut gagner. »

L’arrière des Panthers Dylan Edwards. (Getty)

Andrew Johns a répondu: « J’inclinais Penrith, puis j’ai jeté un coup d’œil au banc du Storm.

« En particulier, vous avez Brandon Smith, le joueur préféré de tout le monde, le bloc de fromage emballé. Big Tino [Faasuamaleaui] et Nelson Asofa-Solomona. Leur impact sur le banc est de la dynamite, donc avec ça, je vais faire le Storm.

« Bien sûr, piste rapide là-bas à Campbelltown, donc tu peux utiliser le ballon – ce qui conviendra à Penrith. Mais j’aime toujours le Storm. »

Le demi-arrière de l’État d’origine de NSW, Nathan Cleary, a fait un retour solide pour Penrith la semaine dernière. Sa combinaison avec le huitième huitième Jarome Luai sera à nouveau examinée de près, le brillant jeune meneur de jeu Matt Burton attend son temps sur le banc.

Découvrez le classement des pourboires et l’ensemble complet des conseils du Round 6 de Joey, Freddy et de nos autres experts de Channel Nine ci-dessous!

(Neuf)

Andrew Johns: Chevaliers, Rabbitohs, Storm, Dragons, Wests Tigers, Eels, Raiders, Sharks

Brad Fittler: Chevaliers, Rabbitohs, Panthers, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Sharks

Darren Lockyer: Broncos, Rabbitohs, Storm, Titans, Cowboys, Roosters, Raiders, Sharks

Peter Sterling: Chevaliers, Rabbitohs, Storm, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Sharks

Billy Slater: Chevaliers, Rabbitohs, Tempête, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Manly, Sharks

Thaiday déplore la saga des putes des Broncos

Mat Thompson: Chevaliers, Rabbitohs, Panthers, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Bulldogs

Peter Psaltis: Broncos, Rabbitohs, Storm, Titans, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Bulldogs

Ruan Sims: Chevaliers, Rabbitohs, Storm, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Bulldogs

Wally Lewis: Chevaliers, Rabbitohs, Storm, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Sharks

James Bracey: Chevaliers, Rabbitohs, Storm, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Sharks

Dearden au bord des Broncos: Thaiday

Allana Ferguson: Chevaliers, Rabbitohs, Storm, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Sharks

Phil Gould: Chevaliers, Rabbitohs, Panthers, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Sea Eagles, Bulldogs

Danika Mason: Chevaliers, Rabbitohs, Storm, Titans, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Sharks

La taupe: Chevaliers, Rabbitohs, Storm, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Sharks

Ben Glover: Chevaliers, Rabbitohs, Panthers, Titans, Wests Tigers, Eels, Raiders, Bulldogs

Tim Elbra: Chevaliers, Rabbitohs, Storm, Dragons, Wests Tigers, Roosters, Raiders, Sharks