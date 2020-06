Scoob sort un Blu-ray 4K le 21 juillet avec des bloopers et des scènes supprimées

Scoob!, l’excellente relance de la franchise Scooby-Doo qui a frappé les services de streaming VOD le mois dernier, se dirige vers le Blu-ray 4K. Le film sortira sous forme de pack combo et de sortie Blu-ray le 21 juillet. La photo montre la réunion de gangs en tant qu’enfants et devient le meilleur des amis alors qu’ils résolvent des mystères. Le film présente les talents de voix de Will Forte, Mark Wahlberg, Jason Issacs, Gina Rodriguez, Zac Efron, Amanda Seyfried, Kiersey Clemons, Ken Jeong, Tracy Morgan, Simon Cowell, et Frank Welker. Bien qu’il ne lance peut-être pas tout un univers cinématographique Hanna-Barbera comme WB l’espérait, le film est solide et mérite à coup sûr une suite quelconque, un film ou autre. le Scoob! le disque comprendra des bêtises, des scènes supprimées, etc. Découvrez les détails du disque ci-dessous et une photo adorable de Scooby et Shaggy.

Scoob! Fonctions spéciales Blu-ray 4K

« Dans la plus grande aventure de Scooby-Doo à ce jour, découvrez l’histoire inédite de la façon dont Scooby et Shaggy se sont rencontrés pour la première fois et comment ils ont uni leurs forces avec les jeunes détectives Fred, Velma et Daphne pour former le célèbre Mystery Inc. Now, avec des centaines de cas résolus, Scoob et le gang font face à leur plus grand et plus mystérieux mystère: un complot diabolique pour déchaîner le chien fantôme Cerberus sur le monde. destin épique plus grand que quiconque ne l’aurait jamais imaginé. «

Caractéristiques spéciales et spécifications techniques:

Bloopers

Scènes supprimées

Comment dessiner Scooby-Doo

Nouveaux amis, nouveaux méchants

Chiots !!

Sous-titres anglais facultatifs SDH, latin espagnol et français parisien pour la fonctionnalité principale

