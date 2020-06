Pete Davidson et Colin Jost font la une de la nouvelle comédie Pire homme

Deux interprètes de SNL titreront une nouvelle comédie intitulée Le pire homme. Pete Davidson, actuellement en vedette dans Le roi de Staten Islandet l’hôte de mise à jour du week-end Colin Jost jouera dans le film. Lorne Michaels produira le film, qui pour l’instant n’a pas de réalisateur. Ce sera l’un des premiers grands projets pour les deux acteurs de la SNL, car Pete Davidson devrait quitter le sketch au cours de l’été avant qu’il ne revienne à l’automne, avec Jost après la présidentielle de cet automne. La photo est installée chez Universal. La nouvelle a été interrompue par Variety.

Pete Davidson et Colin Jost: Qui est le marié?

« L’idée est basée sur une idée originale présentée par Jost, Matthew Bass, et Theodore Bressman. La comédie de mariage suit un couple qui va bientôt se marier et les drames familiaux qui s’ensuivent quelques semaines avant le mariage. « Mon garçon, c’est vague, mais cela ressemble beaucoup à une comédie familiale qui sortira en 2009. Mon argent est sur Jost étant le marié et Pete Davidson comme le « pire homme », provoquant les drames familiaux. Cela pourrait être l’inverse, mais je ne vois aucun de ces gars jouer contre taper leur premier film après SNL.

C’est une valeur sûre pour ces deux gars, et un jeu intelligent aussi. Jost devra faire ses preuves en tant que joueur de comédie capable de porter une comédie, et Pete Davidson cherchera à maintenir son élan du roi de Staten Island. Il obtient les meilleures critiques de sa carrière, et un autre succès en percée le mettrait sur une voie rapide. Jost a le plus à prouver, donc il aura également un contrôle sur le script. Cela pourrait être bon, j’espère que c’est le cas. Une bonne comédie familiale est toujours la bienvenue dans les théâtres.

