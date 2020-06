Disney Plus: la liste complète des films et des émissions de télévision en ce moment

– – –

Disney Plus est toujours un service relativement jeune (qui a fait ses débuts en novembre 2019), mais il est rapidement devenu l’une des solutions de streaming les plus populaires qui existe et continue de chauffer à mesure que Disney apporte son soutien à de nouveaux marchés. Un grand avantage pour Disney Plus est le fait qu’il s’agit d’une énorme bibliothèque de contenu sur laquelle il peut s’appuyer pour remplir son support immédiatement, bien qu’il continue d’ajouter du nouveau contenu dans le mix.

Qu’est-ce que Disney Plus et comment puis-je m’inscrire?

Disney Plus est le nom officiel de la nouvelle prise en charge de la diffusion en continu de Disney. C’est la maison pour une bibliothèque arrière d’articles de Disney, à la fois des émissions de télévision et des films. Y compris Disney, Pixar, Marvel Studios, Star Wars, National Geographic et certains contenus de l’achat récent de 20th Century Fox. Outre le contenu actuel, Disney continue d’élargir la liste des contenus originaux et exclusifs de son service de streaming.

Vous avez plusieurs options si vous souhaitez vous inscrire à Disney Plus. Il existe un bundle qui comprend Hulu et ESPN Plus pour 12,99 $ par mois. Vous pouvez même acheter Disney Plus seul pour 5,99 $ ou vous pouvez payer 69,99 $ une seule fois pour une année entière de service. Pour en savoir plus sur la tête de bundle ici, ou pour en savoir plus sur Disney Plus, consultez notre guide Disney Plus. De plus, n’oubliez pas que Disney propose un essai gratuit de sept jours!

Liste Disney Plus: films et séries exclusifs

Liste Disney Plus: films et chaînes exclusifs Avec la bibliothèque de contenu, Disney Plus est devenu la maison de nombreuses émissions de télévision et films qui ne sont disponibles que sur le service. Voici la liste des films et séries Disney Plus. Assurez-vous de vous rendre sur notre page principale Disney Plus pour obtenir plus d’informations sur ces noms.

Émissions de télévision exclusives

The Mandalorian High School Musical: The Musical – The Series Encore Marvel Hero Project The World D’après Jeff Goldblum The Imagineering Story Forky pose une question Pixar dans la vraie vie Pixar Sparkshorts Choix de la litière Disney Family Dimanche Star Wars The Clone Wars (saison 7) Diary of a Future President Shop Class Fairy Tale Weddings Prop Culture Disney Gallery: Star Wars The Mandalorian It’s a Dog’s Life The Big Fib Zenimation Films exclusifs

Lady and the Tramp (version 2019)

Noelle

Un jour à Disney

Aller

Timmy Failure

Stargirl

Films Pixar

Toy Story (1995) A Bug’s Life (1998) Toy Story 2 (1999) Monsters, Inc. (2001) Finding Nemo (2003) The Incredibles (2004) Cars (2006) Ratatouille (2007) WALL • E (2008) Toy Story 3 (2010)

Voitures 2 (2011)

Courageux (2012)

Université des monstres (2013)

À l’envers (2015)

Le bon dinosaure (2015)

Finding Dory (2016)

Voitures 3 (2017)

Coco (2018)

Toy Story 4 (2019)

Durée de vie de la lampe (2020)

En avant (2020)

Films et séries Marvel

Spider-Woman (1979)

Spider-Man – Série (1981)

Spider-Man et ses incroyables amis (1981)

X-Men – Série (1992)

Iron Man – Série (1994)

Fantastic Four – Série (1994)

Spider-Man – Série (1994)

L’incroyable Hulk – Série (1996)

Silver Surfer – Série (1998)

Spider-Man Unlimited – Série (1999)

The Avengers: United They Stand (1999)

X-Men: Evolution – Série (2000)

Fantastic Four: World’s Greatest Heroes (2006)

Iron Man (2008)

Iron Man: Armored Adventures (2008)

Wolverine et les X-Men (2009)

The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes (2010)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: le premier vengeur (2011)

Les Avengers (2012)

Ultimate Spider-Man (2012)

Iron Man 3 (2013)

Avengers se réunissent (2013)

Hulk et les agents de S.M.A.S.H. (2013)

Iron Man et Hulk: Heroes United (2013)

Thor: Le Monde des ténèbres (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Marvel Studios: Assembler un univers (2014)

Marvel 75 ans: Fron Pulp to Pop (2014)

Gardiens de la Galaxie (2014)

Avengers: l’ère d’Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Gardiens de la Galaxie – Série (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Inhumains (2017)

Future Avengers (2017)

Gardiens de la Galaxie: Volume 2 (2017)

Docteur étrange (2017)

Marvel Rising: Secret Warriors (2018)

Panthère noire (2018)

Marvel Rising: Opération Shuri (2019)

Marvel Rising: jouer avec le feu (2019)

Capitaine Marvel (2019)

Avengers Endgame (2019)

Films et séries Star Wars

Star Wars: Un nouvel espoir (1977)

Star Wars: L’Empire contre-attaque (1980)

Star Wars: Le retour des Jedi (1983)

Star Wars: La menace fantôme (1999)

Star Wars: L’attaque des clones (2002)

Empire of Dreams: L’histoire de la trilogie Star Wars (2004)

Star Wars: La vengeance des Sith (2005)

Star Wars: The Clone Wars (2008)

Star Wars: The Clone Wars – Série (2008)

Star Wars Rebels (2014)

LEGO Star Wars: Les nouvelles chroniques de Yoda (2014)

Lego Star Wars: Droid Tales (2015)

Star Wars: The Force Awakens (2015)

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures (2016)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Star Wars: The Last Jedia (2017)

Star Wars Resistance (2018)

LEGO Star Wars: All-Stars (2018)

Star Wars Episode IX: La montée de Skywalker (2019)

Documentaires

Dans Beaver Valley (1950)

Nature’s Half Acre (1951)

Le wapiti olympique (1952)

Oiseaux d’eau (1952)

Le désert vivant (1953)

Rôdeurs des Everglades (1953)

The Vanishing Prairie (1954)

L’homme dans l’espace (1955)

Le Lion d’Afrique (1955)

Secrets de vie (1956)

Perri (1957)

Mars et au-delà (1957)

White Wilderness (1958)

Chat de la jungle (1959)

Frank et Ollie (1995)

Whispers: An Elephant’s Tale (2000)

Bleu profond (2003)

Planète sacrée (2004)

Cœur et âme de l’Amérique (2004)

Aliens of the Deep (2005)

Comment les chiens ont pris leur forme (2005)

Mars errant (2006)

Dog Whisperer avec Cesar Millan (2007)

Stonehenge décodé: les secrets révélés (2008)

Russie sauvage (2008)

L’aile cramoisie: mystère des flamants roses (2008)

Royaume de la baleine bleue (2009)

Sentier du Panda (2009)

Île de Pâques non résolue (2009)

Les garçons: l’histoire des frères Sherman (2009)

Dinosaures bizarres (2009)

La Belle au bois dormant (2010)

Voyage à Shark Eden (2010)

Great Migrations (2010)

Ailes de vie (2011)

Chats africains (2011)

Jeux de réflexion (2011)

Thon méchant (2011)

L’incroyable Dr Pol (2011)

Vidangez les Grands Lacs (2011)

Chimpanzé (2012)

Naissance de l’Europe (2012)

Amis animaux improbables (2012)

Secrets du roi Cobra (2012)

Les secrets de l’Inde sauvage (2012)

Les plus grands animaux d’Amérique (2012)

Séduction ailée: oiseaux de paradis (2012)

La vie sous zéro (2013)

Requins de l’île perdue (2013)

VOITURE SOS (2013)

Miracle Landing sur l’Hudson (2014)

Drainer le triangle des Bermudes (2014)

Dr Oakley, vétérinaire du Yukon (2014)

Ours (2014)

Thon méchant: Outer Banks (2014)

Hawaï sauvage (2014)

Dr. K’s Exotic Animal ER (2014)

Survive the Tribe (2014)

Royaume des singes (2015)

Égoutter le Titanic (2015)

Parcs nationaux américains (2015)

Yellowstone sauvage (2015)

Les plus grands chiens du monde (2016)

Chefs de première classe: style familial (2016)

Les Grecs (2016)

Expedition Mars: Spirit & Opportunity (2016)

Avant le déluge (2016)

Drain The Ocean: WWII (2016)

États-Unis d’Amérique (2016)

Continent 7: Antarctique (2016)

Primal Survivor (2016)

Sea of ​​Hope: America’s Underwater Treasures (2017)

Atlantis Rising (2017)

Origines: le voyage de l’humanité (2017)

Né en Chine (2017)

Îles paradisiaques (2017)

Mariages de contes de fées de Disney (2017)

Liste Disney Plus: films d’animation

The Golden Touch (sujet court – 1935)

Sur glace (sujet court -1935)

Elmer Elephant (sujet court – 1936)

Blanche-Neige et les sept nains (1937)

Scouts marins (sujet court – 1939)

Pinocchio (1940)

Fantasia (1940)

Donald’s Dog Laundry (sujet court -1940)

Le dragon réticent (1941)

Dumbo (1941)

Bambi (1942)

Comment jouer au baseball (sujet court – 1942)

Saludos Amigos (1943)

Comment jouer au football (sujet court – 1944)

Les Trois Caballeros (1945

Double Dribble (sujet court – 1946)

Fun and Fancy Free (1947)

Temps de mélodie (1948)

Les aventures d’Ichabod et de M. Toad (1949)

All in a Nutshell (sujet court – 1949)

Cendrillon (1950)

Alice au pays des merveilles (1951) Hors échelle (sujet court – 1951) Lambert le mouton (sujet court – 1952) Peter Pan (1953) Le nouveau voisin (sujet court – 1953) La fontaine de jouvence de Don (sujet court – 1953) Dragon Autour (sujet court – 1954) Lady and the Tramp (1955) Sleeping Beauty (1959) 101 Dalmatians (1961) The Sword in the Stone (1963) The Jungle Book (1967) The Aristocats (1970) Robin Hood (1973) The Rescuers (1977) The Small One (sujet court – 1978) The Fox and the Hound (1981) The Black Cauldron (1985) The Great Mouse Detective (1986) Oliver & Company (1988)

La Petite Sirène (1989) Ducktales: The Movie, Treasure of the Lost Lamp (1990) The Rescuers Down Under (1990) Beauty and the Beast (1991) Aladdin (1992) The Nightmare Before Christmas (1993) Thumbelina (1994) Alladin The Le retour de Jafar (1994) Le Roi Lion (1994) Un film loufoque (1995) Pocahontas (1995) James et la pêche géante (1996) Le Bossu de Notre-Dame (1996) Aladdin et le roi des voleurs (1996) The Brave Little Toaster to the Rescue (1997) Hercules (1997) Pooh’s Grand Adventure: The Search for Christopher Robin (1997) Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas (1997) Belle’s Magical World (1998) The Brave Little Toaster Goes to Mars (1998) Pocahontas II: Journey to a New World (1998) The Lion King II: Simba’s Pride (1998) Doug’s 1st Movie (1999) Mickey’s Once Upon a Christmas (1999) Fantasia 2000 (2000) The Tigger Movie (2000) An Extremely Goofy Movie (2000) Dinosaure (2000) La Petite Sirène II: Retour à la mer (2000) Le nouveau groove de l’empereur (2000) Recess: School ‘ s Out (2001) Lady and the Tramp II: Scamp’s Adventure (2001) Atlantis: The Lost Empire (2001) Return to Never Land (2002) Cinderella II: Dreams Come True (2002) Le Bossu de Notre Dame II (2002) Lilo & Stitch (2002) Tarzan & Jane (2002) Winnie the Pooh: A Very Merry Pooh Year (2002) Treasure Planet (2002) 101 Dalmatians II: Patch’s London Adventure (2003) The Jungle Book 2 (2003) Piglet’s Big Movie (2003) ) Atlantis: le retour de Milo (2003) Stitch! The Movie (2003) Brother Bear (2003) Recess: All Grown Down (2003) Recess: Taking the 5th Grade (2003) Destino (sujet court – 2003) Teacher’s Pet (2004) The Lion King 1½ (2004) Winnie the Pooh: Springtime With Roo (2004) Home on the Range (2004) Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers (2004) Mickey’s Twice Upon a Christmas (2004) Mulan II (2005) Pooh’s Heffalump Movie (2005) Kim Possible Movie: So the Drame (2005) Valiant (2005) The Proud Family Movie (2005) Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch (2005) Chicken Little (2005) Kronk’s New Groove (2005) The Emperor’s New School (2006) Bambi II (2006) The Wild (2006) Leroy & Stitch (2006) Brother Bear 2 (2006) The Fox and the Hound 2 (2006) Cinderella III: A Twist in Time (2007) Meet the Robinsons (2007) The Secret of the Magic Gourd (2007) ) La petite sirène: le début d’Ariel (2008) Tinker Bell (2008)

Bolt (2008) Tinker Bell and the Lost Treasure (2009) La princesse et la grenouille (2009) G-Force (2009) Tangled (2010) Tinker Bell and the Great Fairy Rescue (2010) Winnie the Pooh (2011) Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension (2011) Mars Needs Moms (2011) Secret of the Wings (2012) Wreck-It Ralph (2012) Frozen (2013) Big Hero 6 (2014) Moana (2016) Zootopia (2016) Ice Age : The Great Egg-Scapade (2016) Tangled: Before Ever After (2017) Frozen 2 (2019) Liste Disney Plus: série animée

Adventures of the Gummi Bears (1985) DuckTales (1987) The New Adventures of Winnie the Pooh (1988) Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers (1989) The Simpsons (1989) TaleSpin (1990) Darkwing Duck (1991) Goof Troop ( 1992) La Petite Sirène – Série (1992) Bonkers (1993) Gargouilles (1994) Timon & Pumbaa (1995) Quack Pack (1996) Mighty Ducks – Série (1996) Recess (1997) Hercules – Série (1998) The Book of Pooh (2001) The Proud Family (2001) Kim Possible (2002) Lilo & Stitch: The Series (2003) Little Einsteins (2005) Mickey Mouse Clubhouse (2006) The Replacements (2006) Handy Manny (2006) My Friends Tigger & Pooh ( 2007)

Phineas and Ferb (2007) Fish Hooks (2010) Jake and the Never Land Pirates (2011) TRON: Uprising (2012) Gravity Falls (2012) Fury Files (2012) Henry Hugglemonster (2013) Sheriff Callie’s Wild West (2014) À des kilomètres de Tomorrowland (2015) Star Vs The Forces of Evil (2015) PJ Masks (2015) The Lion Guard (2015) Elena of Avalor (2016) Milo Murphy’s Law (2016) Mickey and the Roadster Racers (2017) Tangled: The Series (2017) ) Puppy Dog Pals (2017) Vampirina (2017) Big Hero 6: The Series (2017) Muppet Babies (2018) Legend of the Three Caballeros (2018) Big City Greens (2018) Marvel Rising (2018) Amphibia (2019) Bluey ( 2019) Liste Disney Plus: films en direct

Swiss Family Robinson (1940) Miracle on 34th Street (1947) Treasure Island (1950) L’histoire de Robin Hood et ses Merrie Men (1952) 20000 lieues sous les mers (1954) Davy Crockett, roi de la frontière sauvage (1955) Davy Crockett et les pirates de la rivière (1956) Old Yeller (1957) Le signe de Zorro (1958) Le chien hirsute (1959) Darby O’Gill et le petit peuple (1959) Voyage au centre de la Terre (1959) Pollyanna (1960 ) Swiss Family Robinson (1960) The Absent-Minded Professor (1961) The Parent Trap (1961) Greyfriars Bobby (1961) Babes in Toyland (1961) The Prince and the Pauper (1962) Almost Angels (1962) Sammy, the Way- Out Seal (1962) L’incroyable voyage (1963)

Mary Poppins (1964) Emil et les détectives (1964) Ces Calloways (1965) Le son de la musique (1965) That Darn Cat! (1965) The Ugly Teckel (1966) The Adventures of Bullwhip Griffin (1967) Blackbeard’s Ghost (1968) The Love Bug (1969) My Dog, The Thief (1969) Hello, Dolly (1969) The Computer Wore Tennis Shoes (1969) The Barefoot Executive (1971) The Million Dollar Duck (1971) Bedknobs and Broomsticks (1971) Hacksaw (1971) Justin Morgan Had a Horse (1972) The Biscuit Eater (1972) Snowball Express (1972) Herbie Rides Again (1974) The Bears and I (1974) The Castaway Cowboy (1974) The Strongest Man in the World (1975) Escape to Witch Mountain (1975) The Apple Dumpling Gang (1975) Gus (1976) Treasure of Matecumbe (1976) The Shaggy DA (1976)

Freaky Friday (1977) A Tale of Two Critters (1977) The Many Adventures of Winnie the Pooh (1977) Herbie Goes to Monte Carlo (1977) Pete’s Dragon (1977) Candleshoe (1977) Return From Witch Mountain (1978) The Cat From Outer Space (1978) The Muppet Movie (1979) The Apple Dumpling Gang Rides Again (1979) Unidentified Flying Oddball (1979) The Black Hole (1979) Sultan and the Rock Star (1980) Herbie Goes Bananas (1980)

Les fantômes de Buxley Hall (1980)

Amy (1981)

Le grand Muppet Caper (1981)

TRON (1982)

Splash (1984)

Retour à Oz (1985)

Le voyage de Natty Gann (1985)

Un Noël magique (1985)

M. Boogedy (1986)

Fuzzbucket (1986)

Casebusters (1986)

Le vol du navigateur (1986)

L’étoile de Noël (1986)

Benji le chassé (1987)

La princesse mariée (1087)

Trois hommes et un bébé (1987)

Willow (1988)

Who Framed Roger Rabbit (1988) Honey, I Shrunk the Kids (1989) Turner & Hooch (1989) Cheetah (1989) Three Men and a Little Lady (1990) White Fang (1991) Shipwrecked (1991) The Rocketeer (1991) Newsies (1992) Sister Act (1992) Honey, I Blew Up the Kid (1992) The Muppet Christmas Carol (1992) The Adventures of Huck Finn (1993) Homeward Bound: The Incredible Journey (1993) Cool Runnings (1993) The Sandlot ( 1993) Life With Mikey (1993) Recrue de l’année (1993) Hocus Pocus (1993) Les trois mousquetaires (1993) The Sandlot (1993) Sister Act 2: Back in the Habit (1993) Iron Will (1994) Blank Check ( 1994) Camp Nowhere (1994) The Santa Clause (1994) Heavyweights (1995) Tall Tale (1995) Pendant que vous dormiez (1995) Operation Dumbo Drop (1995) A Kid in King Arthur’s Court (1995) Tom and Huck (1995) Muppet Treasure Island (1996) Homeward Bound II: Lost in San Francisco (1996) Kazaam (1996) Jack (1996) First Kid (1996)

101 Dalmatiens (1996)

Ce sacré chat (1997)

George de la jungle (1997)

Jungle 2 Jungle (1997)

Chérie, nous nous rétrécissons (1997)

Flubber (1997)

Rencontrez les Deedles (1998)

Mulan (1998)

Le piège des parents (1998)

Dr Dolittle (1998)

Je serai à la maison pour Noël (1998)

Mighty Joe Young (1998)

Mon martien préféré (1999)

L’histoire droite (1999)

10 choses que je déteste à votre sujet (1999)

Inspecteur Gadget (1999)

Annie (1999)

L’enfant (2000)

Souvenez-vous des Titans (2000)

102 Dalmatiens (2000)

The Princess Diaries (2001)

Dr Doolittle 2 (2001)

Chiens des neiges (2002)

La recrue (2002)

Les ours du pays (2002)

L’âge de glace (2002)

Tuck Everlasting (2002) The Santa Clause 2 (2002) Inspector Gadget 2 (2003) Holes (2003) The Lizzie McGuire Movie (2003) George of the Jungle 2 (2003) Pirates des Caraïbes: La malédiction du Black Pearl (2003 ) Freaky Friday (2003) The Haunted Mansion (2003) Cheaper By The Dozen (2003) Miracle (2004) Around the World In 89 Days (2004) Garfield: The Movie (2004) Confessions of a Teenage Drama Queen (2004) The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004) National Treasure (2004) The Pacifier (2005) Millions (2005) The Sandlot 2 (2005) Ice Princess (2005) Herbie: Fully Loaded (2005) The Greatest Game Ever Played (2005) Twitches ( 2005) À cause de Winn-Dixie (2005)

The Chronicles of Narnia: Le Lion, la sorcière et la garde-robe (2005) Glory Road (2006) Eight Below (2006) The Shaggy Dog (2006) Garfield: A Tail of Two Kitties (2006) Pirates des Caraïbes: Dead Man’s Chest (2006) Invincible (2006) The Santa Clause 3: The Escape Clause (2006) Pirates des Caraïbes: Jusqu’au bout du monde (2007) The Sandlot: Heading Home (2007) The Game Plan (2007) Dan in Real Life (2007) National Treasure: Book of Secrets (2007) Hannah Montana et Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008) College Road Trip (2008) Bedtime Stories (2008) The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) High School Musical 3: Senior Année (2008) Avatar (2009) Old Dogs (2009) Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009) Hannah Montana: The Movie (2009) Alice in Wonderland (2010) Diary of a Wimpy Kid (2010) Secretariat (2010) TRON : Legacy (2010) The Last Song (2010) Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides (2011) Prom (2011) The Muppets (2011) Red Tails (2012) Frankenweenie (2012 ) John Carter (2012) The Odd Life of Timothy Green (2012) Santa Paws 2: The Santa Pups (2012) Super Buddies (2013) Saving Mr. Banks (2013) Muppets Most Wanted (2014) The Finest Hours (2016) The BFG (2016) Alice à travers le miroir (2016) Pete’s Dragon (2016) Queen of Katwe (2016) Newsies: The Broadway Musical (2017) Dumbo (2019) Aladdin (2019) The Lion King (2019) A Wrinkle in Time ( 2019) Maléfique: Maîtresse du mal (2019) Liste Disney Plus: téléfilms

Le garçon qui a parlé aux blaireaux (1975) Bride of Boogedy (1987) Ruby Bridges (1998) Miracle at Midnight (1998) You Lucky Dog (1998) Brink! (1998) The Jungle Book: Mowgli’s Story (1998) Halloweentown (1998) Richie Rich’s Christmas Wish (1998) Zenon: Girl of the 21st Century (1999) Can of Worms (1999) The Treizième Year (1999) Smart House (1999) Johnny Tsunami (1999) Genius (1999) Don’t Look Under the Bed (1999) Horse Sense (1999) Up, Up and Away (2000) The Color of Friendship (2000) Alley Cats Strike (2000) Rip Girls (2000) Miracle in Lane 2 (2000) Demi-soeur de Planet Weird (2000) Ready to Run (2000) Quints (2000) The Other Me (2000) Mom’s Got a Date With a Vampire (2000) Phantom of the Megaplex (2000) The Ultimate Christmas Présent (2000) Zenon: The Zequel (2001) Motocrossed (2001) The Luck of the Irish (2001) Hounded (2001) The Jennie Project (2001) Jumping Ship (2001) The Poof Point (2001) Halloweentown II: Kalabar’s Revenge ( 2001) ‘Twas the Night (2001) Three Days (2001) Double Teamed (2002) Cadet Kelly (2002) Tru Confessions (2002) Get a Clue (2002) Gotta Kick It Up! (2002) Un anneau de lumière sans fin (2002) L’équipe Scream (2002) Vous le souhaitez! (2003) Right on Track (2003) The Even Stevens Movie (2003) Eddie’s Million Dollar Cook-Off (2003) The Cheetah Girls (2003) Full-Court Miracle (2003) The Young Black Stallion (2003) Pixel Perfect (2004) Going to the Mat (2004) Zenon: Z3 (2004) Phil of the Future (2004) Stuck in the Suburbs (2004) Tiger Cruise (2004) Halloweentown High (2004) Now You See It… (2005) Buffalo Dreams (2005) Go Figure (2005) Life Is Ruff (2005) Once Upon a Mattress (2005)

High School Musical (2006) Cow Belles (2006) Wendy Wu: Homecoming Warrior (2006) Read It and Weep (2006) The Cheetah Girls 2 (2006) Return to Halloweentown (2006) Flicka (2006) Jump In! (2007) Johnny Kapahala: Back on Board (2007) High School Musical 2 (2007) Twitches Too (2007) Snowglobe (2007) Minutemen (2008) Camp Rock (2008) The Cheetah Girls: One World (2008) Dadnapped (2009) Hatching Pete (2009) Princess Protection Program (2009) Wizards of Waverly Place: The Movie (2009) Skyrunners (2009) Starstruck (2010) Den Brother (2010) Camp Rock 2: The Final Jam (2010) Avalon High (2010) The Suite Life Movie (2011) Lemonade Mouth (2011) Sharpay’s Fabulous Adventure (2011) Teen Spirit (2011) Geek Charming (2011) Bonne chance Charlie, c’est Noël! (2011) 12 dates de Noël (2011) Frenemies (2012) Violetta (2012) Let It Shine (2012) Girl vs. Monster (2012) The Mistle-Tones (2012) The Wizards Return: Alex vs.Alex (2013) Teen Beach Movie (2013) Cloud 9 (2014) Zapped (2014) How to Build a Better Boy (2014) Bad Hair Day (2015) Teen Beach Movie 2 (2015) Descendants (2015) Invisible Sister (2015) Adventures in Babysitting (2016) ) The Swap (2016) Descendants 2 (2017) Zombies (2018) Freaky Friday (2018) Under The Sea: A Descendants Short Story (2018) Life-Size 2 (2018) Kim Possible (2019) The Little Mermaid Live (2019) The Descendents 3 (2019) Liste Disney Plus: série en direct

Boy Meets World (1993) Smart Guy (1997) Out of the Box (1998) So Weird (1999) Even Stevens (2000) Lizzie McGuire (2001) America's Funniest Home Videos (2002) That's So Raven (2003) The Suite Life of Zack & Cody (2005) Hannah Montana (2006) Wizards Of Waverly Place (2007) The Suite Life on Deck (2008) JONAS (2009) Sonny with a Chance (2009) Good Luck Charlie (2010) Shake It Up (2010) Kickin 'It (2011) Jessie (2011) Austin and Ally (2011) Lab Rats (2012)