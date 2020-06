Top 10 des erreurs commises par les conducteurs depuis le verrouillage – Africadaidly

De nouvelles recherches ont révélé qu’un cinquième des automobilistes ont eu du mal à reprendre le volant après avoir quitté la route pendant le verrouillage du coronavirus.

La voiture moyenne du Royaume-Uni parcourt plus de 7 000 miles par an – soit une moyenne de 583 miles par mois, selon les données du MOT.

Mais une enquête menée auprès de 2 000 automobilistes par Hyundai UK indique qu’au cours des 28 derniers jours, le conducteur moyen n’a parcouru que 90 miles – dont 30% ont parcouru 25 miles ou moins.

Avec si peu de conduite, 18% ont du mal à revenir à la normale au volant d’une voiture.

Parmi ceux qui ont eu du mal à s’adapter au retour sur la route, 28% avaient calé leur voiture, 21% avaient gratté leurs roues sur le trottoir et plus d’un sur cinq a oublié d’indiquer.

Quatre automobilistes sur 10 ont déclaré qu’ils n’avaient pas visité de station-service au cours des 28 derniers jours, 12% admettant avoir oublié de quel côté ou de quel côté ils remplissaient ou rechargeaient leur voiture.

Top 10 des erreurs commises par les pilotes depuis le verrouillage

Au point mort Lutté vers le parc parallèle Oublié d’indiquer Roues grattées sur le trottoir J’ai dû réfléchir soigneusement à ce que fait chaque pédale Ne pas vérifier les rétroviseurs lorsque vous vous éloignez J’ai oublié où était le bouchon de remplissage J’ai oublié de tourner la clé de contact Ne ferme pas la porte correctement Ne pas mettre sa ceinture de sécurité

« L’absence peut rendre le cœur plus affectueux et nos recherches ont révélé que 45% des automobilistes ont manqué de conduire à cause du verrouillage », a déclaré un porte-parole de Hyundai UK.

«Comme pour beaucoup de choses, il peut y avoir quelques problèmes de dentition après une pause et la conduite n’est pas différente.

« Avec un peu de soin et de pratique, je suis sûr que les automobilistes retrouveront bientôt leur confiance au volant. »