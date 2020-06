Cette Yamaha FZ S est modifiée en un monstre Ducati

Cette Yamaha FZ S V2 a été modifiée en un sosie de Ducati Monster 797 copiant la même livrée et le même style de réservoir de carburant.

Avez-vous déjà pensé posséder un Ducati Streetfighter, mais votre budget est-il simplement dépassé? Si vous avez un Yamaha FZ S, vous pouvez le faire pour seulement 10 000 roupies. Voici une version parfaitement modifiée du FZ S V2 qui est un Ducati Monster 797. En regardant de près les détails et vous pouvez réellement voir les similitudes.

Seuls les travaux de mod effectués ici sont la livrée, le garde-moteur de style Ducati identique et une plaque de bash. C’est ça. Tout cela a pris quatre jours et 10 000 roupies. Étant donné que FZ et Monster sont des vélos de rue nus, ils se ressemblent beaucoup. Probablement, si vous plissez les yeux, vous pourriez être confus pour la moto de luxe.

De plus, ce Monster 797 est livré avec la même couleur rouge que celle de la Yamaha FZ S V2. L’actuel est livré avec des décalcomanies et des options à deux tons tandis que le précédent était livré sans décalcomanie et dans une option à un seul ton. Enfin, ne manquez pas les rétroviseurs de style guidon qui ressemblent à un élément sportif.

La Yamaha FZ S est maintenant à l’état V3, ce qui améliore considérablement la cosmétique du corps. Il est également conforme à la norme BS6 avec le système d’injection de carburant en standard. Le moteur FI refroidi par air de 149 cm3 produit 13 ch à 8 000 tr / min et 12,8 Nm de couple maximal à 6 000 tr / min, couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses.

Pour la suspension, il utilise des fourches télescopiques à l’avant et un mono-amortisseur à l’arrière. Pour le freinage, FZ utilise des freins à disque aux deux extrémités mais un ABS monocanal en standard. La capacité du réservoir de carburant du vélo est de 12 litres et avec un kilométrage prévu de 45 kmpl, il peut fournir une autonomie de près de 500 kilomètres.

Les prix de Yamaha FZ S V3 commencent à Rs 1.01 Lakhs jusqu’à Rs 1.03 Lakhs et se déclinent en deux variantes. Cela va à l’encontre de TVS Apache RTR 160 4V, Honda CB Hornet 160R, Honda X-Blade, Suzuki Gixxer et Bajaj Pulsar NS160.