Disney Just Green a allumé un nouveau film Predator – betanewsfr

Full moon Concentré green just fruit - Full Moon

Reprenez la recette qui a fait le succès du Green à savoir un mélange explosif de citron et de citron vert qui combiné à un ananas et un soupçon de gingembre en faisait une recette extraordinaire.Toutefois, pour satisfaire le plus grand nombre, Full Moon a ôté la fraîcheur pour vous donner le Green Just Fruit