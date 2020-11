Meilleurs films et émissions de télévision étrangers en streaming maintenant – / Film

(Bienvenue à Importations de culture pop, une colonne qui compile les meilleurs films étrangers et TV en streaming en ce moment.)

Nous sommes à l’aube de la saison des fêtes, et pendant que vous êtes coincé avec vos familles (ou seul), pourquoi ne pas jouer dans un film ou une série télévisée internationale pour passer le temps? Dans Pop Culture Imports de cette semaine, les meilleurs films étrangers et la diffusion télévisée en continu incluent désormais des classiques de longue date comme Tigre accroupi Hidden Dragon, ainsi que de nouvelles sorties déchirantes comme le retour tant attendu de Sophia Loren au cinéma, qui ne manqueront pas de faire pleurer toute la famille (ou de vous faire pleurer seul, car vous êtes en sécurité).

Allumons ces sous-titres et diffusons en streaming.

Les meilleurs films et émissions de télévision étrangers en streaming maintenant

Tigre accroupi, dragon caché – Amazon Prime

Pays: Chine

Genre: Arts martiaux Wuxia

Réalisateur: Ang Lee

Jeter: Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chang Chen.

Cela fait presque 20 ans depuis Tigre accroupi Hidden Dragon a pris le monde d’assaut et a présenté au public international les merveilles de la wuxia, mais le chef-d’œuvre luxuriant d’Ang Lee reste sans égal. Une épopée évanouie remplie de meilleures performances en carrière de Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi et Chang Chen, Tigre accroupi Hidden Dragon est le genre de fête d’arts martiaux visuels et viscéraux dont nous rêvions à la lumière des récents films wuxia-light comme Mulan. Il est facile d’oublier à quel point un chuchotement Tigre accroupi Hidden Dragon est – en particulier ce duel emblématique de la cime des arbres – à cause de l’assaut des aspirants wuxia et des imitations qui l’ont suivi, mais le film d’action ballétique de Lee est toujours le cinéma à son meilleur.

Regardez ça si vous aimez: Héros, Maison des poignards volants, top 10 des scènes de combat d’anime.

La vie à venir – Netflix

Pays: Italie

Genre: Drame

Réalisateur: Edoardo Ponti

Jeter: Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Abril Zamora.

Sophia LorenLe retour tant attendu de l’acteur à la limite entre banal et véritablement émouvant, mais la performance radieuse de l’actrice légendaire parvient à s’incliner La vie à venir dans ce dernier sens. D’après le livre de Romain Gary de 1975 La vie Avant nous (déjà adapté avant, en 1977 Madame Rosa, avec Simone Signoret), La vie à venir est dirigé par le fils de Loren Edoardo Ponti et met en vedette l’actrice dans le rôle de Madame Rosa, une ancienne prostituée et survivante de l’Holocauste qui est devenue la soignante informelle des enfants de «travailleuses». Mais quand un enfant de la rue sénagalaise de 12 ans (formidable nouveau venu Ibrahima Gueye), elle hésite à l’accueillir. Mais les deux forment un lien profond, qui ne fait que croître lorsque Madame Rosa commence à montrer des signes inquiétants de démence.

Regardez ça si vous aimez: Voleurs à l’étalage, tout sur ma mère, Ma vie de courgette, Sophia Loren!

Étranger – Netflix

Pays: Corée du Sud

Genre: Série dramatique policière

Créateur: Lee Soo-yeon

Jeter: Cho Seung-woo, Bae Doona, Lee Joon-hyuk

La première saison de Étranger a rencontré des éloges lors de ses débuts en 2017 – maintenant, trois ans plus tard, le drame K avec Bae Doona est de retour avec une deuxième saison. Un drame policier sombre mettant en scène un procureur «doué» (Cho Seung-woo), dont la chirurgie corrective pour corriger un trouble auditif infantile le transforme en un détective Sherlockian super observateur, Étranger pourrait tomber dans les pièges des nombreuses procédures qui ont abusé de cette vanité. Mais plutôt, Étranger choisit de lutter contre la corruption systémique, alors que le procureur de Cho, Hwang Si-mok, fait équipe avec le lieutenant de police perspicace de Bae Doona, Han Yeo-jin, pour dévoiler une conspiration de grande envergure à la suite d’un meurtre suspect. En outre, Bae Doona frappe plusieurs suspects.

Regardez ça si vous aimez: Maison, Élémentaire, Le mentaliste, les flics font des coups de pied.

Haikyu !! – Crunchyroll, Netflix

Pays: Japon

Genre: Anime de sport

Créateur: Haruichi Furudate

Jeter: Ayumu Murase, Kaito Ishikawa, Yu Hayashi.

Il n’y a rien que personne n’aime plus qu’une bonne histoire d’outsider, et Haikyu !! donne l’un des meilleurs d’entre eux. Un phare brillant du genre d’anime sportif sous-estimé, cet anime de volleyball très apprécié suit un Shoyo Hinata, un lycéen qui aspire à être le meilleur joueur de volleyball qui soit, mais fait face à un obstacle insurmontable: il est très petit (5’4 ″ à être exact). Mais cela ne l’empêche pas d’aller au-delà en tant que nouveau joueur dans l’équipe de volleyball de son lycée, où il crée une camaraderie à contrecœur avec un ancien rival, Tobio Kageyama. Plein d’animations nettes fournies par le studio d’animation Production IG et un casting coloré de personnages qui sont tous tellement sympathiques, Haikyu !! est le meilleur que l’anime sportif puisse offrir.

Regardez ça si vous aimez: Les puissants canards, le sable, les garçons font du sport et apprennent la valeur de l’amitié!

Ma Ma – Hulu

Pays: Espagne

Genre: Drame

Réalisateur: Julio Medem

Jeter: Penelope Cruz, Luis Tosar.

Penelope Cruz, qui produit également Ma Ma, élève ce tearjerker standard avec des performances émouvantes en tant que mère divorcée qui reçoit un diagnostic de cancer du sein. Mais le diagnostic lui donne une nouvelle vie, en quelque sorte, alors qu’elle noue une amitié improbable avec un homme (Luis Tosar) qui a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture, qui s’épanouit lentement dans la romance. Ma Ma frise le surmenage et le sentimental, et la direction de Julio Medem n’est pas quelque chose à écrire, mais les performances charismatiques et au grand cœur de Cruz sauvent le film d’être un slog total.

Regardez ça si vous aimez: La gardienne de ma sœur, dans ses souliers, avoir vos larmes saccadées.

