John Carpenter est un grand fan d’Assassin’s Creed Valhalla

John Carpenter est bien connu comme le réalisateur de l’un des films de Thanksgiving les plus appréciés: The Thing est un récit réconfortant sur un groupe d’amis qui viennent du froid hivernal pour se rejoindre pour un repas spécial. Mais Carpenter, qui a également réalisé des classiques comme Escape from New York et They Live, est également un grand fan de jeux vidéo, et il a donné des notes élevées à Assassin’s Creed Valhalla de cette année.

« Assassin’s Creed Valhalla est un retour à l’excellence dans la franchise », a tweeté Carpenter. «Monde ouvert massif, magnifiquement conçu, avec un excellent gameplay. Jeu incroyable. » Comme Rich le souligne dans notre revue Assassin’s Creed Valhalla, c’est un jeu magnifique qui est un plaisir à prendre passivement avec la caméra cinématographique allumée – peut-être que Carpenter apprécie la composition du plan ici.

Ce n’est pas une grande nouvelle que Carpenter, maintenant âgé de 72 ans, est un fan de longue date des jeux vidéo. Dans une interview de 2013 avec Giant Bomb, le réalisateur a révélé qu’il avait commencé à jouer à Sonic the Hedgehog, mais qu’il était finalement tombé amoureux de Borderlands 2, BioShock et – peut-être le moins surprenant de tous – la série Dead Space.

Voici la critique d’un tweet de Carpenter sur Valhalla, qui indique une certaine familiarité avec la série de jeux furtifs en monde ouvert d’Ubisoft:

ASSASSIN’S CREED VALHALLA est un retour à l’excellence dans la franchise. Monde ouvert massif, magnifiquement conçu, avec un excellent gameplay. Jeu incroyable. – John Carpenter (@TheHorrorMaster) 25 novembre 2020

Le dernier correctif Assassin’s Creed Valhalla est arrivé aujourd’hui et corrige des problèmes de fuite de RAM ennuyeux. Si vous êtes à la recherche de l’épée légendaire d’Arthur, consultez notre guide pour trouver l’emplacement d’Assassin’s Creed Valhalla Excalibur – il vous montrera comment trouver les 11 tablettes.

Ce que nous avons hâte d’entendre maintenant, c’est ce que pense John Carpenter à propos de Among Us.