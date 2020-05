Disney + ajoute pour juin: Artemis Fowl, Tarzan

Artemis Fowl ouvre la voie aux ajouts au service Disney + en juin. Le film saute sa sortie en salles et fera ses débuts sur le service de streaming le 12 juin. Le mois prochain également sur Disney +: tous deux animés Tarzan films, Percy Jackson et les Olympiens: le voleur de foudre, plus Disney Gallery: Le Mandalorien épisodes, la première saison de Schoolhouse Rocket les débuts de Dans l’inconnu: Making Frozen 2. Le biggie est Artemis Fowl, car tout Hollywood regardera avec haleine pour voir comment le film à gros budget fait ses débuts en streaming. Consultez la liste complète de ce qui arrive au service ci-dessous.

Disney + ajoute le 5 juin

Grizzly Gauntlet de l’Alaska (S1)

Les plus grands animaux d’Amérique

À la poursuite de l’équinoxe

Les animaux de Howie Mandel font des choses (S1-2)

Secrets de l’Inde sauvage (S1)

Les Grecs (s1)

Bizarre mais vrai! (S1-2)

Hawaï sauvage (S1)

Femmes d’impact: changer le monde

Soyez notre chef – Season Finale Episode 111 « The Spectacular »

Disney Gallery: The Mandalorian – Episode 106 « Visualisation »

Disney Family Sunday – Episode 131 « 101 Dalmatiens: Onesie »

One Day At Disney – Episode 127 « George Montano: Plâtrier »

C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer – Épisode 104 « Chiens de sauvetage en cas de catastrophe et maire d’un chien »

Disney Insider – Épisode 106 « Artemis Fowl Adventure, Taste of Disney, Runaway Railway »

12 juin

Puissant Med (S1-2)

L’histoire de la liberté

L’histoire du dessin animé

Walt & El Grupo

Artemis Fowl

C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer – Épisode 105 « The Surfing Corgi & Bee Dogs »

Disney Gallery: The Mandalorian – Épisode 107 « Score »

Disney Family Sunday – Épisode 132 « Winnie l’Ourson: Bag Toss »

One Day At Disney – Épisode 128 « Scot Drake: Imagineering Creative »

19 juin

101 Dalmatiens (1997) (S1)

Big Sur: Californie sauvage

Muppet Babies Play Date (S1)

Schoolhouse Rock (S1)

Tinker Bell et la fée pirate

Disney Gallery: The Mandalorian – Épisode final 108 « Connexions »

C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer – Épisode 106 « Chiens cascadeurs et chiens de sauvetage aquatique »

Disney Family Sunday – Épisode 133 « Monsters, Inc. Water Bottles »

One Day At Disney – Épisode 129 « Candice Valdez: animatrice de Radio Disney »

26 juin

Homme dans l’espace

Mars et au-delà

Percy Jackson et les Olympiens: le voleur de foudre

La maison de Raven (S3)

Tarzan

Tarzan II

Into the Unknown: Making Frozen 2 – Première de la série – Les six épisodes sont disponibles

C’est la vie d’un chien avec Bill Farmer – Épisode 107 « Détective Dogs & Truffle Hunting Dogs »

Disney Family Sunday – Épisode 134 « Blanche-Neige et les sept nains »

One Day At Disney – Episode 130 « Marc Smith: Artiste de l’histoire »

Le post Disney + ajoute pour juin inclut Artemis Fowl, Tarzan

