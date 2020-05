Kevin Walters révèle un «énorme avantage» de la série November Origin

L’entraîneur du Queensland, Kevin Walters, admet que la soirée de liaison traditionnelle avec l’État d’origine devra être abandonnée lors de la série remaniée de cette année en novembre.

La LNR devrait dévoiler cette semaine les matchs Origin sur trois mercredis consécutifs, à compter du 4 novembre, dix jours seulement après la grande finale.

Les deux États sont susceptibles de sélectionner des équipes d’entraînement pour les joueurs des équipes qui ne se qualifient pas pour la finale pour commencer les préparatifs de l’ouverture Origin.

Cependant, une fois la série démarrée, les joueurs n’auront que sept jours pour récupérer et se préparer pour le prochain affrontement.

Kevin Walters (Getty)

« Chaque joueur de la LNR, quand il est sur un revirement de sept jours, ils ont besoin de chaque petit avantage qu’ils peuvent », a déclaré Walters sur Triple M radio.

« Donc, nous ne ferons pas (nuits de liaison).

« Mais nous allons le faire avant de faire entrer beaucoup de ces gars dans le camp. Nous pouvons monter dans ces petits pods, nous pouvons faire toutes sortes de choses, pas seulement l’entraînement. »

Walters a également saisi l’opportunité d’avoir son équipe au camp pendant trois semaines consécutives au lieu des 10 jours traditionnels entre les matchs.

« Le lendemain matin, ils sont rentrés dans leurs clubs et leur tête revient dans la clubland, et à juste titre. Ils ont besoin de passer de l’intérieur et de l’extérieur des camps », a-t-il dit.

Morgan fait le point sur le retour des blessures

« Mais cette fois-ci, nous allons attirer toute leur attention pendant ces trois semaines, ce qui, à mon avis, est un énorme avantage du point de vue de l’entraînement. »

Walters a également salué la perspective de sélectionner une équipe plus grande, répertoriant une poignée de prospects Origin qui ont commencé à s’établir en première année.

« Cela leur permet une autre saison de NRL avant de se rendre à Origin, ce qui pour moi est un énorme avantage », a déclaré Walters.

« Des gars comme (Patrick) Carrigan, (Thomas) Flegler et (Ronaldo Mulitalo) des Sharks, tous ces joueurs leur donnent encore 20-25 matchs dans la LNR, ce qui est une expérience inestimable pour Origin. »

