Table virtuelle SpongeBob lue avec la fonte originale – / Film

Bob l’éponge Carré, une franchise qui refuse de s’en aller, donnera aux fans quelque chose à attendre en juin. Les favoris des fans de SpongeBob réunira les acteurs pour une lecture virtuelle de plusieurs scènes préférées choisies par les fans. Le vote est toujours en cours, donc si vous avez une scène préférée que vous aimeriez voir faire la coupe, voici votre chance.

La variété rapporte qu’une Bob l’éponge Carré la lecture de table virtuelle arrive. Chez NickPlay, les fans peuvent voter pour les scènes qu’ils veulent, y compris «F.U.N. Song »,« Band Rehearsal »,« Alaska Bull Worm »,« Dirty Dan »,« Land Creatures vs Sea Creatures »,« How to Attract a Sea-Bear »,« Imagination! »,« Super Connaissances »,« Krusty Krab Vidéo de formation « , » The Lid « , » Magic Conch « , » Sweater of Tears « , » Leedle Lee « et » My Wallet « . Et vu que je n’ai jamais regardé Bob l’éponge (sauf pour une fois où il jouait dans une clinique de soins d’urgence et je n’y prêtais vraiment pas attention), je n’ai aucune idée de ce que c’est. Mais vous pourriez!

Tom Kenny (Bob l’éponge), Bill Fagerbakke (Patrick), Rodger Bumpass (Squidward), Carolyn Lawrence (Sablonneux), Clancy Brown (M. Krabs) et M. Lawrence (Plankton) sera tous impliqués dans la lecture de la table virtuelle, qui « mettra en vedette l’animation des épisodes originaux aux côtés de la distribution vocale alors qu’ils recréent des scènes qui sont votées par les fans ». La table lue sera diffusée 5 juin.

Lancé en 1999, Bob l’éponge Carré a duré 12 saisons, ce qui en fait la cinquième série d’animation américaine la plus longue. Le spectacle reste extrêmement populaire et a remporté de nombreux prix, dont six Annie Awards, huit Golden Reel Awards, quatre Emmy Awards, 17 Kids’s Choice Awards et deux BAFTA Children’s Awards. Et tandis que la série principale elle-même touche à sa fin, il y a encore Bob l’éponge films – comme cette année Éponge en fuite – et deux spin-offs différents: une série musicale encore sans titre, et le spectacle prequel Kamp Koral: Bob l’éponge a moins d’années. Il y avait aussi une comédie musicale à Broadway, et bien sûr, des mèmes. Tant de mèmes.

