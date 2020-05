Les cinq meilleurs biffs de la ligue de rugby dévoilés: Manly, Storm et Tallis

La bataille de Brookvale s’est classée au premier rang des cinq meilleurs biffs de la ligue de rugby de la liste de tous les temps, comme l’a révélé Nine’s The Greatest.

Ils ont joué dans deux grandes finales entre 2007 et 2008, mais l’un des moments les plus célèbres entre les Manly Warringah Sea Eagles et Melbourne Storm est sans aucun doute la bataille de Brookvale.

Dix joueurs ont été accusés et les deux clubs ont été condamnés à une amende de 50 000 $ après une bagarre sur le terrain qui s’est répandue sur la touche.

Après qu’Adam Blair et Glenn Stewart aient tous deux été condamnés au péché, les deux ont recommencé les hostilités près du banc alors que les premiers joueurs de Manly puis de Storm se sont précipités.

Aperçu de Sea Eagles v Storm: Round 24

S’exprimant sur l’incident, la légende de Melbourne Storm, Billy Slater, a révélé que la bagarre était le résultat de plusieurs gros matchs entre les deux équipes qui avaient commencé lors de la grande finale de la LNR 2007.

« Les choses ont bouilli cette nuit-là, c’était probablement le résultat de nombreux grands matchs les uns contre les autres », a déclaré Slater à Nine’s. Le meilleur.

« Gus a mentionné que vous jouez un grand match contre une équipe comme une grande finale et une rivalité commence. Tout a commencé en 2007.

« Cette nuit-là à Brookvale Oval, les tempéraments se sont en quelque sorte intensifiés. Tout a commencé avec Ryan Hinchcliffe et Darcy Lussick, puis évidemment Glenn Stewart et Adam Blair, ils ont été envoyés dans la poubelle et l’ont rallumé.

« Je pense que le seul coup de poing qui a été connecté était Glenn Stewart venant de côté. »

Un fan viril s’en prend à Will Chambers

Slater a déclaré qu’une fois les fans impliqués, c’est à ce moment que vous savez que c’est une véritable rivalité.

L’année dernière, lors d’une rencontre de la ronde 24 entre les deux parties, le centre de Melbourne Will Chambers a été condamné pour un tir haut.

Alors que Chambers quittait le terrain de jeu, une rencontre inattendue avec le spectateur a eu lieu lorsque le ventilateur s’est déchaîné contre la star de Storm.

« Je l’ai probablement ressenti au fil des ans. Nous regardons l’année dernière avec Will Chambers », a ajouté Slater.

« Quand les fans s’impliquent, c’est à ce moment-là que vous savez que c’est une véritable rivalité. L’altercation entre un fan et Will Chambers qui a été envoyé au sin bin l’année dernière, montre qu’il est toujours vivant aujourd’hui. »

Les cinq meilleurs biffs de la ligue de rugby révélés par Nine’s The Greatest:

5. Andrew Johns V Jamie Goddard – Match II 1995, Match III 1997

4. Anthony Watts V Robbie Farah – 19ème journée 2009

3. Steve Price V Brett White – Origine III 2009

État d’origine III – QLD v NSW (Getty)

2. Gorden Tallis V Ben Ross – 1er tour 2003

Gorden Tallis, Ben Ross (Getty)

1. Bataille de Brookvale – Round 25 2011

Cameron Smith, arbitre Shayne Hayne, Adam Blair 2011 (Getty)

– avec AAP