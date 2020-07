Deux remorques Far Cry 6, date de sortie, entretien avec Giancarlo Esposito

Après une fuite plus tôt cette semaine, Far Cry 6 n’a pas obtenu une, mais deux bandes-annonces lors de l’événement Ubisoft Forward. Le premier était une séquence de titre élégante, faisant allusion à certains des thèmes et mettant en évidence les nombreux acteurs qui ont participé à la création du prochain jeu. La seconde est une bande-annonce cinématographique montrant Anton de Giancarlo Esposito avec l’enfant que beaucoup supposent grandir pour devenir Far Cry 3’s Vaas. Il lui fait un discours sur le fait de diriger le pays comme une grenade et d’avoir besoin d’une prise ferme pour l’empêcher d’exploser. La bande-annonce se termine révélant la date de sortie précédemment divulguée du 18 février 2021. Vous pouvez regarder les deux bandes-annonces ci-dessous.

Bande-annonce de la séquence de titres de Far Cry 6

Les plus grandes révélations de cette bande-annonce se trouvent dans les multiples acteurs qui joueront des rôles dans Far Cry 6’s histoire, ainsi que de donner une bonne idée du style esthétique Far Cry 6 va pour.

Bande-annonce de Far Cry 6 Cinematic Reveal

Bien que nous n’ayons aucun jeu, ni même une idée de l’histoire d’origine du joueur dans le jeu, cela nous donne un excellent aperçu de Breaking Bad’s Giancarlo Esposito en tant qu’Anton, et son régime dirigeant le pays de Yara avec une poigne de fer. Il laisse également entendre que Far Cry 6 pourrait présenter un environnement urbain plus grand que celui des jeux précédents de la série, bien que la séquence de titres précédente ouverte avec un alligator indique évidemment qu’il y aura également une menace environnementale naturelle. La bande-annonce cinématographique est la même que celle qui a fuité plus tôt dans la journée. On sait maintenant quand nous aurons enfin un aperçu du gameplay, mais Ubisoft promet que l’éditeur sera de retour avec un autre Ubisoft Forward à l’avenir, et il est probable que nous pourrions commencer à voir le gameplay réel là-bas.

Ubisoft a également publié une courte interview avec Esposito sur le rôle d’Anton. Vous pouvez le regarder ci-dessous:

Far Cry 6 arrive le 18 février 2021.