Ghost Recon: Breakpoint – AI Teammates & Resistance Event présenté dans la bande-annonce

Dans le cadre de l’événement Ubisoft Forward, l’éditeur a la mise à jour AI Teammates dans Ghost Recon Breakpoint présenté, qui montre une bande-annonce.

La mise à jour correspondante apparaît le 15 juillet 2020déjà dans la semaine prochaine et promet beaucoup de mises à jour de contenu. Une caractéristique similaire existait déjà dans le prédécesseur, qui a été supprimée au profit d’un concept purement en ligne. Donc, tout ce que vous aviez à faire était de faire cavalier seul ou de faire équipe avec d’autres joueurs en ligne.

De la part d’Ubisoft à propos de la mise à jour prévue:

«L’introduction de camarades IA dans Ghost Recon Breakpoint de Tom Clancy offre de nouvelles opportunités aux joueurs en solo. Les camarades peuvent les activer ou les désactiver à tout moment via le menu, selon qu’ils préfèrent être soutenus par leur escouade ou vouloir jouer en tant que combattant solitaire. Les camarades IA de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ont les mêmes fonctionnalités de gameplay qu’avant dans Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, y compris le tournage simultané, la relance et les ordres suivants. De plus, il est désormais possible de personnaliser complètement l’apparence et l’équipement des camarades IA. Les joueurs peuvent également choisir librement l’arme principale de leurs camarades, ce qui a un impact direct sur leur interaction avec les adversaires et le monde du jeu. «

Avec les coéquipiers, la mise à jour 2.1.0 comprendra également une mise à jour PvP et la prochaine mise à jour Gunsmith, ainsi que les corrections de bugs habituelles et les mises à jour de qualité de vie. En particulier, la sortie de l’expérience fantôme immersive permet aux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu en supprimant les niveaux d’équipement et le butin sur mesure.

Événement en direct de la résistance

Ça commence aussi le 16 juillet Événement de résistancequi court jusqu’au 29 juillet. En cela, vous soutenez les parias des rebelles et semez le chaos chez les Sentinelles. Nomad aidera les Parias à contre-attaquer les forces sentinelles et les aidera à libérer les prisonniers, à attaquer les avant-postes sentinelles et à arrêter les convois à la recherche de survivants.

En terminant l’événement en direct, les joueurs ont un impact direct sur la présence rebelle sur Auroa. Cela donne aux Parias la possibilité de mener une guerre de faction contre les troupes sentinelles ou les loups. Les joueurs débloqueront 14 récompenses exclusives lorsqu’ils auront terminé leurs missions lors de l’événement en direct du 16 au 29 juillet. Toutes les missions majeures seront toujours disponibles pour tous les joueurs après la fin de l’événement.