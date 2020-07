Watch Dogs: Legion – Présentation complète du gameplay et sortie connues

Ubisoft présente un aperçu complet du gameplay à l’occasion de son Ubisoft Forward Event Watch Dogs: Legion, ainsi qu’une nouvelle date de sortie.

Il est temps de reprendre Londres, et toute personne que vous voyez dans cette ville emblématique peut être recrutée pour votre résistance. Des opportunistes corrompus ont pris le relais et c’est à vous de construire une résistance pour rendre la ville au peuple. Avec toute une population de recrues potentielles et la technologie de la ville, vous devez pirater, infiltrer et vous frayer un chemin pour libérer Londres. Bienvenue dans la résistance.

Watch Dogs: Legion a été développé avec un concept pour la prochaine génération et présente la fonction innovante « Play as Anyone ». Grâce à « Play as Anyone », les joueurs ont accès à tous les résidents de Londres à partir desquels ils peuvent constituer leur équipe de résistants. Chaque personne dans ce monde ouvert peut être recrutée et jouée. Chacun a une histoire, une personnalité et des compétences spécifiques uniques.

Watch Dogs: Legion permet aux joueurs de recruter n’importe quel personnage qu’ils rencontrent dans le monde du jeu ouvert pour leur résistance DedSec, jusqu’à 40 personnages à la fois. En tant que décor, Londres offre aux joueurs le cadre idéal pour recruter toutes sortes de personnages pour leur résistance, qui ont des armes et des compétences uniques: des agents du MI6 aux pugilistes purs, des hackers brillants aux conducteurs d’évasion, des hooligans aux vieilles femmes sans prétention. Les joueurs peuvent incarner n’importe quel personnage de leur liste de recrues et s’attaquer à des situations en fonction de leurs préférences: qu’ils s’approchent du ciel tout en étant placé haut sur un drone cargo en tant qu’ouvrier du bâtiment, ou au sol en tant qu’espion à l’aide d’appareils de haute technologie tels que une montre qui bloque les armes et un prototype de voiture lance-roquettes – le joueur a le choix.

Watch Dogs: Legion sera disponible dans les éditions suivantes:

L’édition Gold : Comprend le jeu de base et le Season Pass, y compris de nouvelles extensions d’histoire, des missions DedSec supplémentaires, quatre héros uniques et l’édition complète du Watch Dog original de 2014 et plus.

: Comprend le jeu de base et le Season Pass, y compris de nouvelles extensions d’histoire, des missions DedSec supplémentaires, quatre héros uniques et l’édition complète du Watch Dog original de 2014 et plus. Edition ultime: Comprend l’édition Gold et du contenu numérique supplémentaire, y compris trois nouveaux héros jouables, un statut VIP de quatre semaines pour une monnaie rapide et de nouveaux masques.

Comprend l’édition Gold et du contenu numérique supplémentaire, y compris trois nouveaux héros jouables, un statut VIP de quatre semaines pour une monnaie rapide et de nouveaux masques. Edition collector: Comprend l’édition Ultimate, plus la réplique LED «Ded Krone Mask», un SteelBook exclusif, un ensemble d’autocollants en trois parties et une affiche de propagande recto-verso, qui sont tous inspirés de l’univers du jeu et débloquent un accès instantané au masque dans le Jeu. L’édition Collector est exclusivement disponible dans la boutique Ubisoft.

Watch Dogs: Legion apparaît le 29 octobre 2020 et suivra plus tard pour PS5 en tant que mise à niveau gratuite.