Détails des films de Marvel Phase 4: versions à venir, intrigues et scénario

Marvel était sur le point de lancer la phase 4 de cet univers cinématographique Marvel qui verra le MCU aller au-delà du film lui-même, ainsi que des émissions de télévision devenant une partie essentielle de l’avenir.

Cependant, dès que Black Widow avait été reportée de sa date de sortie initiale le 1er mai, il était clair que les stratégies de la phase 4 devaient être modifiées.

Disney a annoncé le début de ces changements le 3 avril, car il a été révélé que Black Widow serait publié le 6 novembre 2020, déclenchant un effet domino pour le reste des films de la phase 4.

Et il y a eu des changements supplémentaires dans la boutique après que Sony a annoncé que Spider-Man 3 pourrait également être reporté, affectant quelques films différents dans la procédure.

Nous ne savons pas encore si The Falcon and the Winter Soldier arrivera avant Black Widow en août, mais quand cela arrivera, ce qui signifie que la phase 4 commencera sur Disney +.

Mais malgré tous les retards, MCU Phase 4 se produira toujours et même si Avengers: Fin de partie a regardé la conclusion de favoris tels que Iron Man et Captain America, nous sommes sur le point de sortir pour des super-héros jamais vus à l’écran, comme Shang Chi et The Eternals.

Et nous serons également réunis avec Doctor Strange, Scarlet Witch, Spider-Man et bien d’autres.

Compte tenu de tous les changements qui se sont produits, tels qu’ils existent actuellement, nous sommes ici pour cartographier les prochaines années des films et des émissions de télévision Marvel.

Films MCU Phase 4: Qu’attendons-nous?

Comme indiqué précédemment, l’étape 4 sera toujours ouverte (sur le côté des images) en utilisant Black Widow, qui se déroule après Captain America: Civil War et promet de montrer plus sur son passé, le 6 novembre 2020.

Scarlett Johansson sera rejoint Rachel Weisz, par Florence Pugh et David Harbour dans son film solo.

Black Widow ne sera cependant pas le visage de l’étape 4.

Nous devenons également Doctor Strange du Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder ainsi qu’après un blip où nous pensions que la scène MCU de Tom Holland était terminée, Spider-Man 3.

Nous avons les supplications ivres de Holland avec Marvel pour vous remercier, en partie de toute façon, pour le retour de Peter Parker dans le groupe MCU.

Ils seront rejoints par de nouveaux héros inédits dans The Kind of The Eternals, mettant en vedette Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek et Kit Harington, et Shang-Chi et la légende des dix anneaux avec Simu Liu et Tony Yeung.

C’est tout pour les films vérifiés de la phase 4, mais nous comprenons qu’après cette récolte passionnante, nous devenons Dark Panther 2, Captain Marvel 2 et Ant-Man 3. On ne sait pas encore s’ils font partie de la phase 4 ou début de la phase 5.

Les Gardiens de la Galaxie 3, également en évolution, mais non pris en charge pour la phase 4, surprennent les films Blade Display et MCU pour Fantastic Four et les «mutants» (X-Men, en gros).

Deadpool a été mis en évidence par son manque lors de l’annonce de la phase 4. Mais, les fans ont rassuré que le Merc with a Mouth reviendra sûrement, c’est peut-être le moment.

Émissions de télévision MCU Marvel Phase 4?

Pour la première fois dans l’histoire du MCU, les émissions de télévision peuvent jouer un grand rôle dans la tapisserie de la terre, beaucoup plus grandes par rapport aux représentants de SHIELD et aux émissions de Netflix.

Le côté TV de l’étape 4 commence avec tous les Falcon et Winter Soldier avec Anthony Mackie et Sebastian Stan reprenant leurs rôles. S’il conserve sa date de sortie prévue pour août 2020 sur Disney +, cela signifie qu’il aura l’honneur de démarrer la période 4.

Cela sera suivi par WandaVision, Loki, What Should… et Hawkeye, qui ont tous été vérifiés pour faire partie de l’étape 4.

Au J23 en août 2019, Feige a déclaré trois autres spectacles Disney +: Ms Marvel, Moon Knight et She-Hulk. Ils ont été présentés sur un graphique pour la phase 4, donc nous supposons qu’ils en font partie, mais nous n’avons pas de date de lancement pour eux.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les émissions de télévision de Marvel joueront un rôle beaucoup plus important au MCU par rapport aux agents de SHIELD, tout comme les émissions de Netflix.

Bien que nous n’anticipions pas ce qui devrait… avoir une grande influence sur le MCU, une autre émission se connectera directement dans les films.

Par exemple, WandaVision et Loki seront liés à Doctor Strange dans le multivers de la folie. Attendez-vous à plus de croisements de personnalité et d’événements MCU lors des émissions de télévision que nous ne connaissons tout simplement pas encore.

Chronologie de la phase 4 du MCU?

La phase 4 des deux premières décennies avait été tracée en 2019 dans Comic-Con, mais maintenant elle en a un.

La chronologie telle qu’elle se présente aujourd’hui ressemble à cela (à moins que vos écrans de télévision ne bougent également):

Août 2020 – Le faucon et le soldat d’hiver

6 novembre 2020 – Black Widow

Décembre 2020 – WandaVision

12 février 2021 – Les éternels

Historique 2021 – Loki

7 mai 2021 – Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Été 2021 – Et si…

Automne 2021 – Hawkeye

5 novembre 2021 – Spider-Man 3 (pas le nom officiel)

11 février 2022 – Thor: Love and Thunder

25 mars 2022 – Docteur Strange au Multivers de la folie

Nous comprenons une autre date de sortie du MCU, mais comme nous l’avons mentionné précédemment, il n’est pas clair si celles-ci sont à l’étape 4 ou pourraient finir par faire partie de l’étape 5.

Dark Panther deux sortira le 6 mai 2022 et Captain Marvel 2 a été confirmé pour le 8 juillet 2022. Ant-Man 3 s’en tiendra à ces 2 images, mais il n’est pas encore clair quand il sera publié.

De plus, il y a des dates de lancement pour obtenir des films Marvel sans titre programmés pour le 7 octobre 2022, le 17 février 2023, le 5 mai 2023, le 28 juillet 2023 et le 3 novembre 2023.

Nous avons tenté de deviner exactement ce qu’ils pourraient être ici, mais il n’est pas clair si ce sont des films de phase 4 ou non. Peut-être – chuchote – ce sont même des films de la scène 5.

