Propriétaire de Porsche Boxster Faire des redressements assis dans Lockdown devient viral

Le propriétaire de cette Porsche Boxster était là pour distribuer de la nourriture aux pauvres et transportait même les laissez-passer nécessaires pour sortir pendant le verrouillage. Voici pourquoi il a été harcelé publiquement.

Nous avons vu des mesures assez sérieuses prises contre les contrevenants en ces temps de confinement. Des accusations de lathi aux amendes pécuniaires en passant par le fait d’être envoyé en prison dans le pire des cas, nous avons vu la police tout essayer pour garder les gens à la maison. Mais la mesure la plus drôle doit être que les policiers obligent les gens, qui sont sortis de chez eux inutilement, à faire des redressements assis puis à rendre les vidéos virales sur Internet. Voici un autre exemple d’une telle vidéo qui est devenue virale sur Internet, mais la personne obligée de faire des sit-ups ici est le propriétaire d’une Porsche Boxster. Ce n’est pas tout à fait la chose que vous voudriez être vu en train de posséder une telle voiture!

Cet incident a eu lieu à Indore, dans le Madhya Pradesh, où ce jeune de 20 ans dans une Porsche 718 Boxster a été arrêté par le gardien de Nagar Suraksha Samiti sur la route et a été contraint de faire des redressements assis. Le chauffeur, Sanskar Daryani, est le fils du magnat des affaires Deepak Daryani. Pour sa défense, Sanskar a publié plus tard une vidéo disant qu’il avait tous les laissez-passer nécessaires pour sortir pendant le verrouillage et qu’il était seulement là pour distribuer des paquets de nourriture aux pauvres des environs. Il a cependant été arrêté par un groupe de personnes originaires de Nagar Suraksha Samiti. Bien que Sanskar ait essayé de leur expliquer qu’il avait tous les laissez-passer nécessaires pour sortir, ils l’ont maltraité, lui ont fait des blagues et l’ont obligé à faire des redressements assis pour ne pas porter de masque.

Il a même insisté pour qu’ils vérifient son laissez-passer, mais les gens du Nagar Suraksha Samiti n’étaient tout simplement pas prêts à écouter. Vous pouvez voir une personne en uniforme de sécurité noir tenant un bâton et lui ordonner de faire des redressements assis. Sanskar obéit docilement et fait exactement ce qu’on lui a dit. Le père de Sanskar a publié une déclaration disant que les gens des membres du conseil l’avaient arrêté illégalement et lui avaient fait faire des redressements assis. Il a déposé une plainte au poste de police au sujet des civils essayant d’appliquer la loi sur son fils.

Lisez aussi: Top 5 des vieilles voitures Hyundai que nous aimerions revoir

C’est un cas assez sensible ici. Sanskar prétend même porter un masque mais ne l’avait pas sur le visage au moment de conduire sa voiture. Il n’en avait pas réellement besoin en étant à l’intérieur de sa voiture. La vidéo virale a certainement apporté beaucoup d’humiliation à Sanskar et à sa famille. De plus, le Nagar Suraksha Samiti est composé de retraités de l’armée, des paramilitaires et de la police. Bien qu’il ne soit pas officiellement en service, le poste de police local prétend utiliser des membres du Nagar Suraksha Samiti comme volontaires pour faire respecter la loi dans la ville.

Lisez aussi: Ce mec de Delhi a fait un voyage au Ladakh sur sa splendeur de héros avec sa femme

Sanskar Daryani semble avoir été injustement poursuivi ici et avoir provoqué l’humiliation alors qu’il était en fait pour une bonne cause. Il y a eu de nombreux autres cas où des civils ont été harcelés par la police alors qu’ils étaient sur la route à des fins d’urgence. Cependant, cette Porsche Boxster jaune allait certainement attirer les regards à cette époque. Oui, il y a beaucoup de victimes malgré le verrouillage légal, mais les autorités auraient dû inspecter correctement le cas ici. Il convient de noter que les autorités de nombreux États ont rendu les masques faciaux obligatoires à chaque sortie du domicile. A Indore, les autorités ont conseillé de porter les masques mais ce n’est pas obligatoire.