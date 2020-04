L’origine secrète de NINJA SEX PARTY dévoilée dans Fantoons OGN Preview

Communiqué de presse

Avec plus de 1,31 million d’abonnés YouTube, le groupe de comédie Billboard n ° 1, Ninja Sex Party, a un objectif: vous faire rire jusqu’à ce que votre cœur explose avec leurs mélodies rockin. Mais nous vous dirons quelque chose que vous ne savez pas… ce qui s’est passé avant que Dan Avidan et Brian Wecht ne forment le légendaire groupe explosif.

Le 5 mai, Fantoons présente ce conte de la vie réelle du groupe de deux hommes entièrement autorisé dans un magnifique roman graphique. Ninja Sex Party: The Graphic Novel, Part I: Origins est le tout nouveau roman graphique de 120 pages à couverture rigide et à double histoire qui fera basculer les fans de musique, les joueurs et même les débutants!

Basé sur des entretiens personnels approfondis avec les membres du groupe Dan Avidan (Danny Sexbang) et Brian Wecht (Ninja Brian), ce roman graphique est le premier à raconter l’histoire du NSP Origin. En utilisant un format unique, le livre raconte deux histoires biographiques qui se rencontrent au milieu. Lisez le livre dans un sens et vous apprendrez tout sur la vie de Dan depuis son enfance, à travers ses premiers groupes, jusqu’à la formation de NSP. Retournez le livre et c’est la vie de Brian, grandir dans le New Jersey, poursuivre sa carrière en physique, rencontrer sa femme et, finalement, comment lui et Dan se sont rencontrés.

Ces histoires n’ont jamais été racontées auparavant – c’est un élément indispensable pour tout fan de NSP!

« Comment Dan Avidan et Brian Wecht se sont-ils rencontrés? » a déclaré le directeur créatif de Fantoons, David Calcano. «Et plus important encore, qui sont-ils en tant que personnes? Nous nous sentons privilégiés de pouvoir raconter cette histoire inspirante sous forme de roman graphique et d’entrer dans les détails personnels de leurs parcours de vie individuels pour les conduire à former Ninja Sex Party. »

«Je suis au-delà de la joie du tout premier roman graphique NSP, qui raconte la véritable histoire de nos vies avant de commencer le groupe», a déclaré Dan Avidan. « Je suis un énorme nerd de la bande dessinée, (en plus de tous les autres types de nerd), donc c’est un rêve devenu réalité! »

« Je suis vraiment impressionné par ce que Fantoons a réalisé avec ce roman graphique », a déclaré Brian Wecht. « Chaque fois que je le lis, je continue de penser: » Oh mon dieu, je suis dans une bande dessinée! « Leur soin et leur attention aux détails le montrent vraiment, et je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont ils ont transformé notre vie en une telle une belle pièce bien faite. J’adore ce livre! «

Depuis la création de Ninja Sex Party en 2009, le groupe a donné des concerts à guichets fermés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie, a publié près de 50 clips musicaux, a rassemblé plus de 1,31 million d’abonnés YouTube et a été le comédien le plus vendu de Billboard en 2018. En octobre 2019, le groupe a célébré son 10e anniversaire avec un spectacle presque complet à la Credit Union 1 Arena de Chicago, IL, avec près de 10000 personnes.

Ninja Sex Party: The Graphic Novel, Part I: Origins est le premier chapitre d’un ensemble en deux volumes documentant toute leur histoire.