Des tonnes de gens jouent à Destiny 2, ce qui est impossible à jouer pour le moment

Si vous êtes un joueur de longue date de Destiny 2, vous êtes probablement enthousiasmé par le lancement de la nouvelle extension Beyond Light aujourd’hui – et vous risquez également d’être déçu de découvrir qu’il est apparemment impossible d’y jouer. Autrement dit, à moins que vous ne soyez l’un des centaines de milliers de joueurs qui y jouent.

Tout d’abord, la bonne nouvelle: Destiny 2 compte actuellement près de 220000 joueurs en jeu sur Steam, ce qui est son plus grand nombre de joueurs simultanés depuis son lancement initial sur la vitrine de Valve. SteamDB montre un autre grand pic – jusqu’à 214725 – le 6 juin, lorsque les joueurs ont assisté à la destruction du Tout-Puissant juste avant le début de la saison des arrivées.

Maintenant que Beyond Light a enfin, euh, arrivée, les joueurs réclament aux portes d’entrer – et ils constatent que même après avoir attendu à travers de longues files d’attente de connexion, ils sont fréquemment expulsés du jeu après avoir terminé une seule activité dans Beyond Light. C’est décevant, les joueurs sont frustrés et personne ne peut y faire grand chose, mais attendez que Bungie règle les choses avec ses serveurs.

Bien qu’il soit décevant pour quiconque attend avec impatience le nouveau paysage de Destiny 2 et souhaite plonger dans la nouvelle zone de patrouille d’Europa, il n’est pas surprenant à ce stade qu’un jeu en ligne très populaire voit des interruptions de service le jour où un nouveau grand morceau de terres de contenu.

Nous continuons toujours à enquêter sur divers codes d’erreur et problèmes de connectivité affectant les joueurs sur toutes les plates-formes. Restez connectés pour plus de nouvelles. – Aide Bungie (@BungieHelp) 10 novembre 2020

Pour sa part, Bungie dit qu’il travaille sur les problèmes des personnes qui ne peuvent pas se connecter au jeu FPS.

En attendant, il y a beaucoup à faire. Vous pouvez consulter notre guide des armes de poursuite Beyond Light et des exotiques Beyond Light, par exemple. Il y a aussi les notes de mise à jour complètes pour la mise à jour 3.0.0.1 (il y a de bonnes nouvelles à propos de certains engrammes Prime). Ou vous pouvez jouer à autre chose – nous avons toute une liste des meilleurs jeux coopératifs à parcourir si vous et vos amis avez besoin de tuer un peu de temps avant de vous aventurer sur la surface glacée d’Europe.

