À quelle heure le Royaume-Uni marquera le jour du Souvenir et ce qui s’est passé le 11 novembre 1918

Alors que les célébrations publiques du dimanche du Souvenir ont été largement réduites cette année par la pandémie de Covid, il existe encore des moyens de commémorer les morts de la guerre de la Grande-Bretagne le jour de l’armistice.Le mercredi 11 novembre marque l’anniversaire de la cessation des hostilités pendant la Première Guerre mondiale, amenant effectivement le conflit. a une fin. En savoir plus Le jour du Souvenir, je suis inspiré par le vétéran du jour J, Harry Billinge, qui « se souvient tous les jours » de la newsletter i dernières nouvelles et analyses La date met fin à l’appel du coquelicot de cette année, qui s’est déroulé dans des circonstances inconnues avec la nation exhortée faire un don de différentes manières en raison des restrictions qui empêchent les vendeurs de pavot de descendre dans la rue comme d’habitude.Voici ce que nous entendons par armistice, et quand le Royaume-Uni observera un moment de réflexion silencieuse en l’honneur des sacrifices consentis par des personnes de tous horizons Les rassemblements de masse qui marquent habituellement le jour du Souvenir n’ont pas eu lieu cette année (Photo: Getty Images) À quelle heure est le silence du jour de l’armistice? Le jour du Souvenir est célébré chaque année le 11 novembre, commémorant l’anniversaire de l’armistice qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale.Dans des circonstances ordinaires, la majorité des célébrations publiques ont lieu le dimanche du Souvenir, qui a lieu le deuxième dimanche de novembre, avec la fa Bien que les célébrations publiques qui marquent habituellement l’occasion ne soient pas possibles cette année, la traditionnelle période de réflexion silencieuse se poursuivra encore mercredi.Un silence de deux minutes a traditionnellement lieu à 11h00, reconnaissant l’heure précise à laquelle le les hostilités ont cessé en 1918 – la 11e heure du 11e jour du 11e mois. La Royal British Legion, l’organisme de bienfaisance derrière l’appel du coquelicot, appelle la nation à participer d’une manière sûre contre Covid. Participez aux services et aux événements du Souvenir cette année en raison de la pandémie de Covid-19, vous pouvez toujours jouer votre rôle de chez vous », conseille-t-il.« Participez à un moment de Souvenir en observant le silence de deux minutes à 11 heures de votre porte. » Les premières célébrations officielles du jour de l’armistice ont été organisées par le roi George V au palais de Buckingham en 1919, lorsqu’il a accueilli Raymond Poincaré, le président de la France.Aujourd’hui, il est observé par toutes les nations du Commonwealth, tandis que de nombreux autres pays marquent l’anniver Les premières célébrations de l’Armstice ont eu lieu l’année suivant la signature du document (Photo: Getty images) Qu’est-ce que l’armistice? L’armistice du 11 novembre 1918 a été signé par des représentants des Alliés et de l’Allemagne, déclarant la fin de La Première Guerre mondiale avec la cessation des hostilités terrestres, maritimes et aériennes.À la fin de septembre 1918, le haut commandement allemand avait largement reconnu que leurs perspectives militaires étaient devenues sans espoir.Ils ont commencé à négocier la paix avec les alliés le 5 octobre, en envoyant un message au président américain Woodrow Wilson, qui avait proposé «Quatorze Points» pour la paix au début de 1918. Malgré un changement d’avis tardif de l’influent général Erich Ludendorff, tout appétit pour la bataille avait échappé à l’armée allemande brisée après quatre ans Les Alliés ont commencé à discuter d’une trêve le 5 novembre, bien que les puissances européennes se soient généralement opposées aux quatorze points du président Wilson, les jugeant idéalistes. En quelques jours, la révolution a balayé un pays fatigué par la guerre et la position fragile de l’Allemagne ne leur a laissé que peu de place pour la négociation. Leurs délégués se sont rendus au train privé du commandant suprême allié Ferdinand Froch dans la forêt de Compiègne, et ont eu 72 heures pour accepter les demandes de leurs ennemis.L’armistice a finalement été convenu à 5h00 le 11 novembre, pour entrer en vigueur à 11h00. heure de Paris, bien que marquant la fin de toutes les hostilités, les nations sont officiellement engagées dans un état de guerre pendant sept mois de plus, jusqu’à la signature du controversé Traité de Versailles le 28 juin 1919. L’armistice du 11 novembre 1918 intervient après une semaine de négociations (Photo: Universal Images / Getty Images) Pourquoi portons-nous des coquelicots? Les origines du coquelicot en tant que symbole du souvenir se trouvent dans le poème de la Première Guerre mondiale In Flanders Fields de l’officier canadien John McCrae, publié pour la première fois en décembre 1915. Les lignes d’ouverture font référence à la façon dont les fleurs ont poussé sur les tombes de soldats à travers l’Europe occidentale pendant le conflit: Dans les champs de Flandre, les coquelicots soufflent Entre les croix, rangée après rangée À la fin de la guerre, le poète américain Moin Michael a utilisé In Flanders Fields comme source d’inspiration pour son propre travail, We Shall Keep the Faith, et a commencé à porter et à distribuer le coquelicot rouge comme symbole du souvenir.La signification du coquelicot en tant que symbole trouve ses racines dans la poésie de la Première Guerre mondiale (Photo : Getty Images) La pratique s’est rapidement répandue au Royaume-Uni, où le tout premier Poppy Day a eu lieu le 11 novembre 1921, troisième anniversaire de l’Armistice Day.Il a été adopté comme symbole par la Royal British Legion, une association caritative nouvellement formée. créé pour fournir un soutien aux membres et aux vétérans des forces armées britanniques et à leurs familles.Leur premier appel au coquelicot en 1921 a permis de collecter 106000 £ – selon les comptes annuels de l’organisme de bienfaisance, la campagne de 2016 a rapporté 49,2 millions de livres sterling.

